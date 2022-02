Plavci se v roce 2022 mistrovství světa dočkají, ujme se o Budapešť

MS se mělo původně konat už vloni ve Fukuoce, ale kvůli koronaviru a termínové kolizi po ročním odkladu olympijských her v Tokiu bylo odloženo na letošní květen. V minulém týdnu vzhledem k pokračující pandemii dostalo termín až na rok 2023.

V maďarské metropoli se MS konalo naposledy v roce 2017. V minulém roce Budapešť hostila mistrovství Evropy, na kterém získala titul na kraulařské dvoustovce Barbora Seemanová. Letošní vrcholné soutěže v bazénovém, dálkovém a synchronizovaném plavání, vodním pólu a skocích do vody se tam uskuteční od 18. června do 3. července.

Světový šampionát se za normálních okolností koná ve dvouletých intervalech, naposledy se závodilo v korejském Kwangdžu v roce 2019. Podle současného plánu se do olympijských her v Paříži v roce 2024 uskuteční MS v plaveckých sportech každoročně. V olympijském roce ho bude už v lednu hostit Dauhá. Šampionát ve Fukuoce má v příštím roce termín od 14. do 30. července.