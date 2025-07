„Vedení družstva převezme v příštím týdnu, kdy hráčkám skončí volno a začne letní příprava,“ informovali Černí andělé na svých internetových stránkách.

Tancošovým asistentem bude Matěj Šustáček, nová tvář v Mostě. Hrál v Zubří i ve Francii, poslední dva roky trénoval v Norsku u mládeže.

„Těším se na spolupráci s nejlepšími házenkářkami v Česku. Chci se dál rozvíjet a pomáhat hráčkám v individuálním růstu. Tahle oblast mě opravdu baví. Věřím, že se nám společně podaří posunout jejich dovednosti na další úroveň,“ prozradil Šustáček, který zároveň bude místo Tancoše hlavním trenérem mladších dorostenek.

Tancoš, který se v roli hlavního trenéra áčka v Mostě loučil titulem, bude i nadále působit na pozici sportovního ředitele Baníku, ale pouze pro mládežnické kategorie. Kondičním trenérem zůstává Daniel Pokorný.

Černí andělé hledali trenéra poté, co se Portugalec Florencio po zisku titulu nečekaně přesunul do rumunského klubu Minaur Baia Mare. Aktivoval smluvní klauzuli o odchodu za odstupné. „Stejně jako pro ostatní, i pro nás je to šok,“ řekla předsedkyně klubu Pavla Chotěborská, když se o Florenciově konci dozvěděla. „Sehnat nového trenéra odjinud je v tak krátkém čase nadlidský úkol.“

Most se letos přihlásil do Evropské ligy, musí do kvalifikace. Soupeře se dozví při losu 15. července, v osudí jsou například portugalská Benfica, švédský Sävehof, norské Molde, rumunský Rapid Bukurešť, švýcarský Brühl nebo Mosonmagyaróvár z Maďarska.