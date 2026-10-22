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Poslední zvonění před domácím Eurem. Házenkářky čeká generálka se Švýcarskem

Petr Bílek
  9:08
Nová sada dresů českých házenkářek vznikla ve spolupráci se značkou Puma u...

Nová sada dresů českých házenkářek vznikla ve spolupráci se značkou Puma u příležitosti domácího EHF EURO 2026. Netradiční kombinace tmavě modré a žluté vychází z vizuální identity šampionátu a doplňuje klasickou červenobílou. Dresy mají vedle sportovního využití i fanouškovský a sběratelský přesah. | foto: Česká házená

Nová sada dresů českých házenkářek vznikla ve spolupráci se značkou Puma u...
Nová sada dresů českých házenkářek vznikla ve spolupráci se značkou Puma u...
Česká házenkářka Valerie Smetková během zápasu se Švédskem na mistrovství světa.
Česká házenkářka Valerie Smetková se raduje v zápase se Švédskem na mistrovství...
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Poslední zvonění před domácím mistrovstvím světa, které spoluhostí Brno. České házenkářky se sešly na závěrečném kempu v Mostě, kde se v generálce utkají s reprezentací Švýcarska. Páteční zápas bude přístupný divákům.

„Švýcarsko je soupeř podobných herních kvalit a herního stylu jako Rakousko, které nás čeká na šampionátu,“ uvedli na svazovém webu trenéři Daniel Čurda a Tomáš Hlavatý. „Jeden zápas hrajeme klasický přátelský a druhý za zavřenými dveřmi. V něm si chceme zkusit nějaké věci směrem k šampionátu.“

České házenkářky představily nové reprezentační dresy. Jak se vám líbí?

Střetnutí pro veřejnost je na programu v pátek od šesti večer a odvysílá jej stanice ČT Sport.

Soustředění běží od pondělí do neděle a navazuje na tradiční turnaj O Štít města Chebu, kde se český výběr koncem září utkal s Polskem (27:25), Slovinskem (25:29) a Norskem B (30:38).

„Kemp v Chebu ukázal dobré momenty v útoku, zejména v zápase s Norskem. V utkání proti Polsku jsme se prezentovali kvalitní obranou. Chceme směrem k šampionátu pracovat na tom, abychom tyto fáze propojili a předváděli je konstantněji,“ nastínila trenérská dvojice svoje plány. „V Mostě se dále chceme zaměřit na přechodovou fázi, větší agresivitu v soubojích jeden na jednoho. V útoku chceme vydržet hrát delší dobu v tlaku spojek na branku.“

Česká házenkářka Valerie Smetková se raduje v zápase se Švédskem na mistrovství světa.

Do národního týmu se po zranění vrátila Eliška Desortová, která se na kempu představila v první polovině týdne. „Přijela za námi na pár dní. Chceme, aby byla v herním systému i v týmu. Věříme, že se dokáže do šampionátu dát do pořádku,“ uvedli Čurda s Hlavatým.

Na soustředění je i Eliška Řádová. „Věříme, že hráčky, které se vracejí do týmu po delší době nebo po zranění a mají už herní praxi, přijedou ještě v lepší formě s kvalitnějšími výkony.“ Dodatečně kouči povolali i zkušenou Markétu Šustáčkovou z domácího Mostu.

Házenkářka Smetková: Bude zážitek otevírat Arenu Brno na domácím Euru

Mistrovství Evropy žen vypukne už 3. prosince, v Brně se sejde reprezentační tým 19. listopadu. Šampionát hostí pět zemí – Polsko, Česko, Slovensko, Rumunsko a Turecko.

Dějištěm skupiny D s českou účastí se stane nová brněnská aréna, ve které se národní tým utká s Nizozemskem (4. prosince), Chorvatskem (6. prosince) a Rakouskem (8. prosince). Do hlavní fáze turnaje postoupí dva nejlepší celky z každé skupiny.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Linetteová vs. SiniakováTenis - Osmifinále - 22. 10. 2026:Linetteová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 0:1
  • 14.20
  • -
  • 1.03
Macháč vs. ChačanovTenis - Osmifinále - 22. 10. 2026:Macháč vs. Chačanov //www.idnes.cz/sport
22. 10. 10:30
  • 3.00
  • -
  • 1.38
Searle vs. DonaldTenis - Osmifinále - 22. 10. 2026:Searle vs. Donald //www.idnes.cz/sport
22. 10. 13:00
  • 1.93
  • -
  • 1.80
Collignon vs. LehečkaTenis - Osmifinále - 22. 10. 2026:Collignon vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
22. 10. 13:30
  • 3.44
  • -
  • 1.30
Kajrat vs. PanathinaikosFotbal - 2. kolo - 22. 10. 2026:Kajrat vs. Panathinaikos //www.idnes.cz/sport
22. 10. 16:30
  • 5.37
  • 4.08
  • 1.63
HBA Helsinki vs. Žabiny BrnoBasketbal - 2. kolo - 22. 10. 2026:HBA Helsinki vs. Žabiny Brno //www.idnes.cz/sport
22. 10. 17:30
  • 13.70
  • 24.90
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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