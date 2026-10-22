Poslední zvonění před domácím Eurem. Házenkářky čeká generálka se Švýcarskem

„Švýcarsko je soupeř podobných herních kvalit a herního stylu jako Rakousko, které nás čeká na šampionátu,“ uvedli na svazovém webu trenéři Daniel Čurda a Tomáš Hlavatý. „Jeden zápas hrajeme klasický přátelský a druhý za zavřenými dveřmi. V něm si chceme zkusit nějaké věci směrem k šampionátu.“
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Střetnutí pro veřejnost je na programu v pátek od šesti večer a odvysílá jej stanice ČT Sport.
Soustředění běží od pondělí do neděle a navazuje na tradiční turnaj O Štít města Chebu, kde se český výběr koncem září utkal s Polskem (27:25), Slovinskem (25:29) a Norskem B (30:38).
„Kemp v Chebu ukázal dobré momenty v útoku, zejména v zápase s Norskem. V utkání proti Polsku jsme se prezentovali kvalitní obranou. Chceme směrem k šampionátu pracovat na tom, abychom tyto fáze propojili a předváděli je konstantněji,“ nastínila trenérská dvojice svoje plány. „V Mostě se dále chceme zaměřit na přechodovou fázi, větší agresivitu v soubojích jeden na jednoho. V útoku chceme vydržet hrát delší dobu v tlaku spojek na branku.“
Do národního týmu se po zranění vrátila Eliška Desortová, která se na kempu představila v první polovině týdne. „Přijela za námi na pár dní. Chceme, aby byla v herním systému i v týmu. Věříme, že se dokáže do šampionátu dát do pořádku,“ uvedli Čurda s Hlavatým.
Na soustředění je i Eliška Řádová. „Věříme, že hráčky, které se vracejí do týmu po delší době nebo po zranění a mají už herní praxi, přijedou ještě v lepší formě s kvalitnějšími výkony.“ Dodatečně kouči povolali i zkušenou Markétu Šustáčkovou z domácího Mostu.
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Mistrovství Evropy žen vypukne už 3. prosince, v Brně se sejde reprezentační tým 19. listopadu. Šampionát hostí pět zemí – Polsko, Česko, Slovensko, Rumunsko a Turecko.
Dějištěm skupiny D s českou účastí se stane nová brněnská aréna, ve které se národní tým utká s Nizozemskem (4. prosince), Chorvatskem (6. prosince) a Rakouskem (8. prosince). Do hlavní fáze turnaje postoupí dva nejlepší celky z každé skupiny.