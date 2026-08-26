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Procitnutí Černých andělů: Titul se nezíská sám, dostali jsme kopanec

Ondřej Bičiště
  8:04
Most, 30. 7. 2026, házená Baník Most - Černí andělé, trénink. Nový trenér Matěj...

Most, 30. 7. 2026, házená Baník Most - Černí andělé, trénink. Nový trenér Matěj Šustáček. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Most, 30. 7. 2026, házená Baník Most - Černí andělé, trénink. Markéta...
Most, 30. 7. 2026, házená Baník Most - Černí andělé, trénink. Nový trenér Matěj...
Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...
Most, 30. 7. 2026, házená Baník Most - Černí andělé, trénink. Nový trenér Matěj...
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Získat zpět ztracenou dominanci chtějí v nové sezoně házenkářky Mostu. Černí andělé poprvé do roku 2013 chyběli ve finále české části interligy a získali jen bronz, jejich letošním cílem je znovu urvat mistrovský titul.

„Ta loňská sezona by měla být poučením pro všechny. Snad si hráčky uvědomí, že to není jen o tom, že jsou v Mostě a titul se získá sám. Je to takový kopanec, že se pro něj musí udělat i něco navíc,“ apeluje předsedkyně klubu Pavla Chotěborská.

Most v uplynulém ročníku ztroskotal v semifinále play off na pražské Slavii. „Je to sport, rozhodl jeden gól. Myslím, že to naše hráčky nezvládly v hlavách. Snad letos budeme silnější a odolnější, nesmí se stávat, že když budeme v průběhu zápasů vyhrávat, budeme to brát jako samozřejmost. Musí se bojovat celých 60 minut,“ velí šéfka Andělů.

Interliga žen

Česko-slovenská soutěž házenkářek nese nově název Doprastav liga, prvenství obhajuje Dunajská Streda, český titul získala Slavia Praha.

První kolo startuje už o víkendu, v sobotu se hrají zápasy Slavia – Stupava, Poruba – Plzeň, Cheb – Zlín, Olomouc – Michalovce, Šaľa – Most, program uzavře nedělní duel Dunajská Streda – Písek.

Tým se během přestávky radikálně nezměnil, dorazily jen dvě posily – srbská křídelnice Anja Vujnovičová a brankářka Michaela Malá ze Slavie.

„Prioritou bylo udržet kádr pohromadě, budeme těžit z toho, že holky jsou už delší dobu spolu. Míša Malá v bráně nám určitě pomůže, navíc se po zranění vrací Enola Grollierová, to je pro nás také posila.“

Nový je i hlavní trenér, Jiřího Tancoše vystřídal Matěj Šustáček, který si pochvaluje příchod gólmanky Malé: „Máme ještě Ukrajinku a Francouzku v brance. My celý rok laborovali se zakládáním rychlého útoku, ať už první vlna a dlouhé míče, nebo druhá vlna. Chceme na to letos sázet, loni se nám to nevedlo, gólů z rychlých útoků jsme měli fakt minimum. Malá má zakládání kvalitní, přihrávky přesné.“

Nástup Šustáčka předsedkyně uvítala. „Je to mladý kouč, sbírá zkušenosti. Jestli si chceme vychovávat mladé trenéry, tak jim musíme dát šanci. Od nás má plnou podporu,“ ujišťuje Chotěborská.

Pikanterií je, že v týmu Andělů Šustáček vede i svoji manželku – spojku Markétu Šustáčkovou. „Řešili jsme to s oběma, jestli s tím dokážou pracovat. Těžké to jistě je, uvidíme, co to přinese. Zatím to funguje, nezdá se, že by si nějaké problémy přenášeli domů nebo do haly.“

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Kromě českého titulu budou Andělé útočit i na obhajobu pohárového triumfu, prioritou podzimní sezony je postup do základní skupiny Evropské ligy. Most se musí prokousat přes dvě předkola, jeho prvním soupeřem bude v říjnu severomakedonský mistr Gjorče Petrov Skopje. „Určitě je to tým, se kterým můžeme hrát. Byli tam daleko těžší soupeři,“ tvrdí Chotěborská.

Motivaci zahrát si po třech letech základní skupinu v Evropě má Most mimořádnou, dostal výjimku a mohl by zůstat ve své hale. V minulosti musel hledat azyl v sousedním Chomutově. „Hrát skupinovou fázi Evropské ligy před vlastními fanoušky by bylo super, je to náš velký cíl!“ Do interligy vstoupí Andělé v sobotu v Šaľe, v domácí premiéře vyzvou v sobotu 5. září Slavii.

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