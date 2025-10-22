Před dvěma lety vyslyšela vábení bundesligového Neckarsulmu, ale z angažmá v Německu měla smíšené pocity.
„Bylo to takové smolné, první sezonu jsem byla zraněná, což pro začátek v novém klubu není ideální. Snažila jsem si místo vybojovat, jsem ráda, že jsem do toho šla. Je tam jiná kvalita ligy, jiná mentalita, bundesliga je hodně silová. A kromě jednoho dvou týmů i hodně vyrovnaná,“ poznala 192 centimetrů vysoká hráčka.
I když po minulé sezoně měla nabídky z Norska, Itálie nebo Rumunska, rozhodla se v létě vrátit do Mostu. „A jsem za to ráda. Ty zkušenosti z Německa bych za nic neměnila, ale teď byl čas vrátit se zase domů. Už kvůli mému snoubenci. Baník potřeboval pomoct, mně se to hodilo, tak jsme se dohodli,“ líčí rodačka z Uherského Hradiště.
Se snoubencem teď žijí v Mostě. „Známe se od základky, on se sem přestěhoval už před mým odchodem do Německa a zůstal tady, protože časově to pro nás bylo lepší než dojíždět z Moravy.“
Návrat do Mostu si i kvůli rodinnému zázemí užívá, i když výsledkově to zatím není ono. V interlize jsou Andělé se třemi výhrami a dvěma porážkami až šestí a v kvalifikaci Evropské ligy vypadli s francouzským Besanconem po porážkách 28:34 a 29:30.
„Měly jsme pech na los, byly tam schůdnější týmy, ale to neovlivníme. Je to super zkušenost pro všechny mladé holky, které se chtějí podívat do zahraničí, vidí, kde je kvalita a kam se musí posunout. Hlavně v individuálních činnostech jedna na jednu byly Francouzky lepší,“ uznala česká reprezentantka.
V národním týmu dosud odehrála 39 utkání a nastřílela 33 gólů, v kádru reprezentace by se ráda udržela. „Potěšilo mě, že jsem byla na minulém srazu, je pro mě čest reprezentovat. Mám tam hlavně roli obranářky, jsem podpora pro mladší hráčky. Jsem ráda za každý den, co v reprezentaci jsem.“
„Extrémně rychlá“ senegalská reprezentantka Ndiayeová posílila Anděly
Senegalská reprezentantka Astou Ndiayeová posiluje interligový Most. Pětadvacetiletá spojka přichází v rozehrané sezoně z kosovského klubu KHF Istogu, v minulém působišti hrála Evropský pohár a ve čtyřech zápasech nastřílela 28 branek, z toho 11 soupeřkám Baníku v české nejvyšší soutěži Kynžvartu.
„Je extrémně rychlá a dynamická, slibujeme si od ní zrychlení hry. Takový typ hráčky v interlize není,“ říká Radek Maděra, organizační pracovník mosteckého týmu.
Andělé příchodem Ndiayeové reagují i na velkou marodku, která tým postihla. „Dlouhodobě zraněné jsou Kuxová, Stříšková, Grolierová a Zachová se teprve zapojuje do týmu po dvouměsíční pauze. Museli jsme kádr doplnit a africké hráčky mají obrovský potenciál. Astou je velmi dobrá alternativa k naší velké střelecká spojce Veronice Andrýskové, získáváme tím hráčku, která může dělat soupeřkám problémy,“ věří Maděra.