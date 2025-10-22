Bundesliga? Silová a jiná kvalita, poznala Andrýsková. S Mostem chce zlatý hattrick

Ondřej Bičiště
  14:46
V německém Neckarsulmu si vyzkoušela, jaké to je hrát o záchranu bundesligy, po dvou letech je házenkářka Veronika Andrýsková zpátky v Mostě, kde chce zase bojovat o tituly. S Baníkem získala už dva, letos by ráda zkompletovala hattrick. „Doufám, že vyhrajeme český titul i pohár, kdybychom k tomu získaly i zlato v interlize, bylo by to super,“ je maximalistka 28letá levá spojka.
Interliga házenkářek, semifinále českého play off Baník Most - Zora Olomouc....

Interliga házenkářek, semifinále českého play off Baník Most - Zora Olomouc. Mostecká Veronika Andrýsková (vlevo), brání ji olomoucká Monika Machačová. Foto: Petr Bílek, MAFRA | foto: Petr Bílek, MF DNES

Interliga házenkářek, semifinále českého play off Baník Most (Černí andělé) -...
Veronika Andrýsková z Mostu zkouší zakončit v utkání proti Ferencvárosi.
Veronika Andrýsková pálí na branku plzeňských soupeřek.
Veronika Andrýsková z DHK Baník Most po vítězství ve finále české části...
10 fotografií

Před dvěma lety vyslyšela vábení bundesligového Neckarsulmu, ale z angažmá v Německu měla smíšené pocity.

„Bylo to takové smolné, první sezonu jsem byla zraněná, což pro začátek v novém klubu není ideální. Snažila jsem si místo vybojovat, jsem ráda, že jsem do toho šla. Je tam jiná kvalita ligy, jiná mentalita, bundesliga je hodně silová. A kromě jednoho dvou týmů i hodně vyrovnaná,“ poznala 192 centimetrů vysoká hráčka.

I když po minulé sezoně měla nabídky z Norska, Itálie nebo Rumunska, rozhodla se v létě vrátit do Mostu. „A jsem za to ráda. Ty zkušenosti z Německa bych za nic neměnila, ale teď byl čas vrátit se zase domů. Už kvůli mému snoubenci. Baník potřeboval pomoct, mně se to hodilo, tak jsme se dohodli,“ líčí rodačka z Uherského Hradiště.

Se snoubencem teď žijí v Mostě. „Známe se od základky, on se sem přestěhoval už před mým odchodem do Německa a zůstal tady, protože časově to pro nás bylo lepší než dojíždět z Moravy.“

Návrat do Mostu si i kvůli rodinnému zázemí užívá, i když výsledkově to zatím není ono. V interlize jsou Andělé se třemi výhrami a dvěma porážkami až šestí a v kvalifikaci Evropské ligy vypadli s francouzským Besanconem po porážkách 28:34 a 29:30.

Poprvé do ciziny. Andrýsková vymění po sezoně Most za německý Neckarsulm

„Měly jsme pech na los, byly tam schůdnější týmy, ale to neovlivníme. Je to super zkušenost pro všechny mladé holky, které se chtějí podívat do zahraničí, vidí, kde je kvalita a kam se musí posunout. Hlavně v individuálních činnostech jedna na jednu byly Francouzky lepší,“ uznala česká reprezentantka.

V národním týmu dosud odehrála 39 utkání a nastřílela 33 gólů, v kádru reprezentace by se ráda udržela. „Potěšilo mě, že jsem byla na minulém srazu, je pro mě čest reprezentovat. Mám tam hlavně roli obranářky, jsem podpora pro mladší hráčky. Jsem ráda za každý den, co v reprezentaci jsem.“

„Extrémně rychlá“ senegalská reprezentantka Ndiayeová posílila Anděly

Senegalská reprezentantka Astou Ndiayeová posiluje interligový Most. Pětadvacetiletá spojka přichází v rozehrané sezoně z kosovského klubu KHF Istogu, v minulém působišti hrála Evropský pohár a ve čtyřech zápasech nastřílela 28 branek, z toho 11 soupeřkám Baníku v české nejvyšší soutěži Kynžvartu.

„Je extrémně rychlá a dynamická, slibujeme si od ní zrychlení hry. Takový typ hráčky v interlize není,“ říká Radek Maděra, organizační pracovník mosteckého týmu.

Andělé příchodem Ndiayeové reagují i na velkou marodku, která tým postihla. „Dlouhodobě zraněné jsou Kuxová, Stříšková, Grolierová a Zachová se teprve zapojuje do týmu po dvouměsíční pauze. Museli jsme kádr doplnit a africké hráčky mají obrovský potenciál. Astou je velmi dobrá alternativa k naší velké střelecká spojce Veronice Andrýskové, získáváme tím hráčku, která může dělat soupeřkám problémy,“ věří Maděra.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Knutsonová vs. GuerrerováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 22. 10. 2025:Knutsonová vs. Guerrerová //www.idnes.cz/sport
22. 10. 15:30
  • 1.61
  • -
  • 2.19
Sokolov vs. ChomutovHokej - 14. kolo - 22. 10. 2025:Sokolov vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
22. 10. 16:30
  • 2.30
  • 4.10
  • 2.51
Frýdek-M. vs. VsetínHokej - 14. kolo - 22. 10. 2025:Frýdek-M. vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
22. 10. 17:00
  • 3.15
  • 4.30
  • 1.90
Gdyně vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - 3. kolo - skupina A - 22. 10. 2025:Gdyně vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:00
  • 7.54
  • 23.30
  • 1.08
Litoměřice vs. TřebíčHokej - 14. kolo - 22. 10. 2025:Litoměřice vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:00
  • 1.85
  • 4.41
  • 3.25
Pardubice B vs. PřerovHokej - 14. kolo - 22. 10. 2025:Pardubice B vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:00
  • 2.68
  • 4.19
  • 2.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení. Týdenní pobyt mu připadal dlouhý

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

Rijeka - Sparta: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Po suverénním vítězství nad irským Shamrockem čeká fotbalisty Sparty druhý souboj v Konferenční lize. Nastoupí na hřišti chorvatského týmu HNK Rijeka. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

22. října 2025  14:59

Bundesliga? Silová a jiná kvalita, poznala Andrýsková. S Mostem chce zlatý hattrick

V německém Neckarsulmu si vyzkoušela, jaké to je hrát o záchranu bundesligy, po dvou letech je házenkářka Veronika Andrýsková zpátky v Mostě, kde chce zase bojovat o tituly. S Baníkem získala už dva,...

22. října 2025  14:46

Bývalý kouč Ramsay se vrací na Slovensko, u reprezentace má pomáhat Országhovi

Do realizačního týmu slovenské hokejové reprezentace se vrací bývalý hlavní kouč Craig Ramsay. Čtyřiasedmdesátiletý Kanaďan nemohl ze zdravotních důvodů vést mužstvo na letošním mistrovství světa,...

22. října 2025  14:38

Kalvach si v Kataru vážně poranil koleno, sezona mu předčasně skončila

Český fotbalista Lukáš Kalvach z týmu SC Katar utrpěl v nedělním utkání ligového poháru vážné zranění pravého kolena a do konce sezony bude mimo hru. Třicetiletý člen širšího kádru reprezentace by...

22. října 2025  14:32

Atalanta Bergamo - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie mají před sebou další zápas v Lize mistrů. Po nešťastné domácí remíze s Bodö/Glimt (2:2) a jednoznačné porážce s Interem Milán (0:3) nastoupí v Bergamu proti Atalantě. Kde můžete...

22. října 2025  14:17

Fotbalisté Slavie se v Lize mistrů střetnou s italským Bergamem
22. 10.

Dočasným koučem reprezentace je Köstl. Chceme zachovat kontinuitu, řekl Trunda

Česká fotbalová reprezentace našla dočasné řešení trenérské otázky. Mužstvo povede v listopadových utkáních proti San Marinu a Gibraltaru pětatřicetiletý Jaroslav Köstl, dosavadní asistent odvolaného...

22. října 2025  14:13

A příště v Edenu. Gyökeres se rozjíždí a kouč Arsenalu tvrdí: Díky němu jsme lepší

Na to, že po sedmi zápasech ukončil gólové čekání, se vlastně docela krotil. Balon se po jeho střele a odrazu od kotníku slovenského obránce Hancka došoural do sítě a Victor Gyökeres, švédský snajpr...

22. října 2025

Jícha prodloužil smlouvu, házenkáře Kielu by měl koučovat ještě tři roky

Filip Jícha bude pokračovat u házenkářů Kielu minimálně do roku 2028. Německý velkoklub oznámil, že se s bývalým českým reprezentantem dohodl na předčasném prodloužení smlouvy o další dva roky....

22. října 2025  13:50

Legenda ústeckého volejbalu Přikryl: Nemáme slabé místo, baráž to nebude

Do třetice baráž ne! Loni i letos se ve volejbalovém Ústí nad Labem strachovali o extraligu, před novou sezonou věří v lepší časy. „Nevidím v týmu žádnou výraznou slabinu. Můžeme hrát kolem osmého...

22. října 2025  13:35

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Bez Schicka, ale s ostudou. Leverkusen se po výprasku omlouval fanouškům

Běžela 38. minuta, oba týmy hrály v deseti a Aleix Garcia právě srovnal na 1:1. Málokoho v tu chvíli napadlo, že se v BayAreně může ještě strhnout taková divočina. Ale stalo se. Fotbalisté Bayeru...

22. října 2025  13:13

Pivo nebylo to hlavní. Diváků přes dva miliony. Dozvuky Velké pardubické

Zhruba týden po akci má letošní Velká pardubická takzvaně podtrženo sečteno. Organizátoři jednoho z nejvěhlasnějších dostihových mítinků tak mohli vypustit řadu tradičních zajímavostí.

22. října 2025  12:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.