Rozbitá dominance Mostu. Třeba si budeme titulů víc vážit, říká trenér po šoku

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  10:23
Pověst házenkářského Goliáše v troskách. Finále ženské ligy bez Mostu? Po 13 letech se zhroutila jistota skoro stejná, jako že po jaru přijde léto a den vystřídá noc. Černí andělé jsou v černém, smuteční obličeje jim nasadil šokující semifinálový krach se Slavií. Poprvé od roku 2013 nebudou hrát o české zlato.
Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha - Baník Most. Markéta Šustáčková z Mostu, brání ji Tereza Mulačová. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Možná jsme si až moc zvykli, že neustále ve finále jsme a vyhráváme,“ nadnesl trenér Jiří Tancoš, který u týmu zůstane i pro příští sezonu. Semifinále jeho družstvo ztratilo krutě 1:2 na zápasy, když v posledních dvou bitvách slzelo po sedmičkovém rozstřelu. O čest tak bude jedenáctinásobný šampion bojovat v bronzové sérii s Pískem.

Co se stalo s Mostem?
Už průběh sezony ukazoval a naznačoval to, co se stalo proti Slavii. Výsledky nebyly úplně dobré a prohrávali jsme podobným stylem jako teď. Na začátku sezony se vytvořil nový tým, přišlo sedm osm hráček. Sehrával se. Budeme věřit, že se to projeví v příští sezoně.

Nechybí vám těžké zápasy z evropských pohárů? Letos jste vypadli už v první sérii s francouzským Besanconem.
Úplně si to nemyslím. Evropský pohár, třetí soutěž, nemá extra velkou kvalitu, tam se moc nepřipravíme. V Evropské lize, která je dvojkou, na soupeře momentálně výkonnostně nemáme, jak se ukázalo. Ale máme dostatečně zkušené hráčky, které si prošly reprezentací od mládeže, hrály mistrovství světa, některé Ligu mistrů. My trenéři jsme sázeli, že zkušenost zvítězí nad mládím a dravostí Slavie, bohužel to nevyšlo.

Už jste byli jako Nymburk v basketbalu. Pomůže vám nakonec, že se dominance na chvíli rozbila?
Tahle sezona poukázala na nedostatky, které máme. Možná jsme si až moc zvykli, že neustále ve finále jsme a vyhráváme. Třeba to trošku přispěje k tomu, že malinko zůstaneme při zemi a budeme si víc vážit každého vítězství a každého titulu, který jsme získali.

Najdete motivaci pro sérii o bronz, která startuje o víkendu?
Pořád je to medaile, je o co hrát, určitě nechceme skončit čtvrtí. Musíme si všichni uvědomit, že hrajeme i o čest. Chceme medaili. Půjdeme do série s maximálním nasazením, je potřeba se oklepat, sezona ještě neskončila.

Jak koušete, že poprvé od roku 2013 chybíte ve finále?
Je to veliké zklamání. V prvním zápase jsme Slavii vysoko porazili, ale ve druhém přišel střelecký kolaps, když jsme vedli o osm gólů. V rozhodujícím utkání se hodně vyrovnaný souboj už čekal. Došlo se znovu do sedmiček, věděli jsme, že Slavia je v nich o něco silnější. Prostě v součtu tří utkání byla lepší, byť vyhrála dvakrát v rozstřelu. Jenže to je součást hry a pravidel play off a my jsme to nezvládli.

2. zápas semifinále Slavia Praha - Baník Most. Slavia slaví výhru po rozstřelu.

Proč?
Slávistická Michaela Malá je na sedmičky z gólmanek, které se ukázaly na obou stranách, asi nejsilnější. Roli hrála i psychika, bylo vidět, že holky ze Slavie proměňovaly s větším klidem.

Ve druhém utkání se zranila reprezentantka Natálie Kuxová. Bude v sérii o bronz?
Bohužel Naty už do této sezony nezasáhne a pravděpodobně ani do té příští, obnovilo se jí zranění kolene. Zase se nám vrátí francouzská střední spojka Enola Grollierová, která už začala trénovat a na své pozici nám hodně pomůže.

Mostecká křídelnice Adéla Stříšková s obtížemi zadržovala slzy a nechápala, co se stalo. Andělé dvakrát za sebou selhali v penaltovém rozstřelu se Slavií a po 13 letech budou chybět ve finále házenkářské extraligy. „Budeme to dlouho vstřebávat. Je to pro nás taková malá noční můra,“ povídala třesoucím se hlasem mostecká opora po krachu v sérii s největšími rivalkami.

Mostecké hráčky utěšují Dominiku Zachovou po neproměněné sedmičce v rozstřelu.

Když Andělé první zápas ovládli o 14 gólů, vypadalo to, že znovu snadno projdou do finále, jenže v odvetě Most promarnil osmigólový náskok a selhal v sedmičkách. A v rozhodující bitvě po remíze 28:28 došlo zase sedmimetrové hody, i po nich se podruhé radovaly slávistky. „Já si sedmičky na konci zápasu pamatuju naposledy snad v šestnácti a teď dvakrát za sebou... Bylo jasné, že tohle nebude nic pro nás, nešly nám ani v sezoně. Asi hodně zapůsobil stres,“ mrzelo pětadvacetiletou reprezentantku.

Zatímco slávistky proměnily všechny čtyři sedmičky, z týmu domácích favoritek ustála tlak jediná Markéta Šustáčková. Přitom Andělé měli být před rozstřelem psychicky nahoře, remízu zachránili až pět vteřin před koncem duelu. „Taky jsem si myslela, že do těch sedmiček vstoupíme lépe. Měly jsme být v euforii, ale neustály jsme to.“

Strach ze selhání dolehl i na tým, který je roky zvyklý vyhrávat. „Já jsem měla strašně myšlenek v hlavě. Co bude, když to nedám, co bude, když to dám. Působí to strašně moc a tu ránu pak hodíte jinak než třeba na tréninku. Chce to jít do toho s čistou hlavou, ale to nám evidentně nevyšlo.“

Andělé ve třech zápasech ani jednou v normální hrací době neprohráli, přesto nakonec skvěle rozehranou sérii ztratili 1:2. „Upřímně fakt nevím, co se stalo. Ale najednou se nám přestalo všechno dařit. Na co jsme sáhly, bylo špatně. Slavia chytila druhý dech a nešlo to zastavit,“ smekla před rozjetými soupeřkami. „Když slávistky ucítily, že se nám maličko přestává dařit, tak do toho šly po hlavě. A my jsme je už nedokázaly přetlačit.“

Proto teď Most bude hrát místo o zlato jen o bronz. Najdou jedenáctinásobné české šampionky motivaci? „Pro mě je pořád těžké skousnout, že budeme hrát o třetí,“ přiznává Stříšková. „Ale musíme to přejít, prostě se z toho vyspíme. Nikdo to nesmí vnímat tak, že by nebyl motivovaný, bez medaile sezonu končit nechceme!“

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém turnaje...

Mezi hlavními favority na celkové pořadí letošní italské Giro zatím nabídlo spíš jen náznaky soubojů, to se ale v sedmé etapě mění. Cyklistická Grand Tour servíruje dosud nejtěžší kopec ročníku,...

15. května 2026  10:53,  aktualizováno  11:20

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

15. května 2026  11:13

Český fotbalista Alex Král po sezoně opustí Union Berlín. Sedmadvacetiletému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou s dvanáctým týmem tabulky německé ligy nepodepíše.

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku. Na úvod skupiny B ve Fribourgu čelí od 20.20 loňskému semifinalistovi z Dánska. Utkání sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.

V devadesátých letech tam hrával klub, jenž měl slovo Sparta v názvu. Brzy se do areálu v pražské Krči v sousedství Jižní spojky a baseballového stadionu fotbal i Sparta vrátí. „Stavíme budoucnost,...

Tradiční Memoriál Josefa Odložila, který v Praze představí na začátku června špičkovou atletiku, bude mít ve startovní listině i jednu nečekanou hvězdu. Do hry se po mateřské dovolené vrací zkušená...

Ještě teď, týden poté, si cyklista Václav Ježek v hlavě srovnává, co se vlastně stalo. Hlavně při pohledu na konečné pořadí závodu Kolem Řecka. Po pětietapovém klání zařazeném do první kategorie...

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová byla úspěšnější v duelu bývalých vítězek turnaje v Římě a po třísetové výhře nad Polkou Igou Šwiatekovou postoupila na tamní antuce znovu po osmi letech do...

Loni splnili cíl a zachránili se mezi elitou, stejné ambice mají i letos. Hokejisté Slovinska jsou druhým soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. V našem přehledu najdete, kde a kdy...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Všechno zažívá naposledy. Seznámení s dějištěm turnaje, první tréninky, mísící se nervozitu s natěšením a očekáváním, až se takřka třítýdenní kolotoč zase rozjede. Zkrátka vše, co se k hokejovému...

Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

