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Moravskoslezský kraj řeší záhadu. Jeho beachvolejbalisté mezi elitou stále chybí

Jiří Seidl
  7:17

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Ondřej Perušič stále dokazuje své kvality polaře. Žádný balon pro něj není ztracený. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Největší světové beachvolejbalové hvězdy se každý rok sjíždějí do areálu ostravských Dolních Vítkovic na turnaj nejvyšší kategorie elite J&T Banka Ostrava Beach Pro. K tomu nadšenci z opavského Happy Sportu pravidelně pořádají špičkové soutěže v rámci Česka. Přesto Moravskoslezský kraj nemá zástupce v absolutní české beachvolejbalové špičce.

Ještě nedávno v ní byla Barbora Hermannová, která se po mateřských povinnostech vrací do hry. Před ní patřila mezi elitu především Tereza Petrová, jež s Hanou Klapalovou vyhrála akademické mistrovství světa a ve světovém žebříčku byly devatenácté.

Mezi muži nejlepších výsledků z regionálních zástupců dosáhl Přemysl Kubala, který pravidelně startoval na mistrovství světa i Evropy a v roce 2012 hrál na olympiádě, a mezi českou elitou byli i Michal Provazník a Filip Hanák.

Celoroční pískové kurty v kraji budou v Opavě

V Moravskoslezském kraji jsou přes zimu jen dvě haly na plážový volejbal. V Karviné a ve Vřesině. Leč slouží převážně amatérům. A jsou jen sezonní, nafukovací.

Halu, kde bude celoroční provoz, stavaři postaví v Opavě na Kolofíkově nábřeží u Střední školy technické, přičemž naváže na stávající areál opavského Happy Sportu. Půjde o Krajské centrum plážových sportů.

„Zhruba v polovině září začínáme kopat,“ řekl šéf Happy Sportu David Šťastný. „Když vše dobře půjde, příští rok v květnu budeme mít hotovo.“

Kvůli stavbě letošní sezona v Beach centru Kolofík skončí o něco dříve. „To kvůli tomu, že sociální zařízení, které máme v našem areálu, stavaři zbourají, protože bude nové společné pro venkovní kurty i ty v hale,“ uvedl Šťastný.

V hale budou tři pískové kurty a tělocvična s palubovkou pro šestkový volejbal. Stavba přijde na 50 milionů korun, přičemž polovinu zaplatí město a druhou pokryje dotace z Národní sportovní agentury.

„Halu budeme provozovat společně s městem, které se bude podílet na provozu. Vše ale ještě dolaďujeme,“ řekl Šťastný, který zatím nedokáže odhadnout, jak nákladný provoz haly bude. „Budou tam ale takové technologie, aby byl co nejúspornější.“

„Beach, areál tady... Děláme všechno pro to, aby ten sport tady byl, takže potom je trochu smutné, když pořádáme turnaj a nemáme tady nikoho domácího, nikoho z kraje,“ řekl David Šťastný, šéf Happy Sportu Opava, který provozuje Beach centrum Kolofík a je členem rady Asociace beachvolejbalu a koordinátor beachvolejbalu v Moravskoslezském krajském volejbalovém svazu.

Čím to je, že českému plážovému volejbalu vládnou hráči a hráčky z pražských a brněnských klubů? „Jednak tím, že u nás v kraji nejsou beachvolejbalové haly, tedy až na Karvinou, takže celoročně se beachi věnuje jen málo dvojic,“ odpověděl Šťastný.

„V Ostravě nejsou na beachvolejbal potřebné podmínky,“ říkala už před dvaceti roky Tereza Petrová, která sice hrála extraligu za TJ Ostrava, ale beachvolejbal za Sokol Brno I. „Nikdo se o ten sport nestará. V Brně hrajeme za Sokol, který nám platí všechny cesty na domácí turnaje, občas nám zaplatí i nějakou akci venku.“

Podle Kubaly chybí v kraji i více klubů, které se specializují na plážový volejbal. „V podstatě jsou jen v Opavě a pak můj,“ zmínil PKBVA, což je Přemysl Kubala beachvolejbalová akademie. „Zatím ho nemám dlouho, takže to chce čas.“

Šťastný dodal, že problémem je i nedostatek beachvolejbalových trenérů v kraji. „Máme tady sice spoustu kurtů, ale přípravě se věnuje jen málo lidí. A co mám informace, tak pořád v těch lepších klubech svým hráčkám a hráčům beach nedoporučují,“ podotkl. „U nás v klubu kombinujeme šestky i beach. Jde to, ale u některých mladých úplně nevidím chuť za beachem jezdit. Trénovat chodí, ale když jim řekneme, že mají v sobotu jet někam na turnaj, to se jim nechce.“

V českém žebříčku je nyní mezi ženami nejvýše dvacátá Karin Žolnerčíková, která od příští sezony bude hrát volejbalovou extraligu za TJ Ostrava. Z mužů jsou Jakub Malík 57. a Michal Přibyl 58. Spolu v roce 2023 vyhráli mistrovství republiky hráčů do 22 let. Plážový volejbal hrají pod hlavičkou Blue Volley Ostrava, ale jinak jsou extraligovými hráči Black Volley Beskydy.

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„Michal Přibyl, který je naším odchovancem, tak pokud to jde, jezdí přes léto na písek hrát, ale moc dalších takových extraligových volejbalistů už není,“ upozornil Šťastný.

V žebříčku do 20 let je Vít Gelnar z Blue Volley Ostrava 37., z dívek Ella Hlostová z Přemysl Kubala beachvolejbalová akademie 108. a Amálie Lyková z Happy Sportu Opava 170.

Úroveň beachvolejbalu v kraji by měla pozvednout nová hala, kterou stavbaři začnou letos budovat v Opavě u Beach centra Kolofík. Šťastný věří, že speciální beachvolejbalová hala pomůže s výchovou nových hráčů a hráček. „Budeme se snažit dostat tady nějaké SCM (Sportovní centrum mládeže), nebo nějaké jiné středisko podporované svazem, abychom měli podporu a natáhli děcka z regionu, ale i další hráče, aby mohli trénovat na písku celoročně,“ řekl.

Kubala si není úplně jistý, zda rozvoji beachvolejbalu v kraji pomůže nová, opavská hala. „Mohla by pomoci, ale to by v ní musely být celé zimní období turnaje, jaké pořádají v Brně a Praze. Pokud soutěže budou jen přes léto, tak zase přilákají jen šestkaře.“

Beach musíte hrát celý rok, tvrdí Kubala

Na mistrovství republiky v beachvolejbalu, které se konalo o víkendu v Praze, nebyl z klubů Moravskoslezského kraje vůbec nikdo.

A z hráčů či hráček zdejšího regionu jen Jan Štefko, který startoval pod hlavičkou Sokola Brno I. Spolu s Jindřichem Zavadilem z Prahy vypadli v prvním kole s Kryštofem Janem Olivou a Václavem Kůrkou, kteří nakonec skončili třetí. Z titulu se radovali Ondřej Perušič a Jakub Šépka.

„Aby se volejbalisté probojovali na domácí mistrovství, musí se beachi věnovat naplno,“ upozornil někdejší beachvolejbalový reprezentant Přemysl Kubala, který v Ostravě provozuje Přemysl Kubala beachvolejbalovou akademii (PKBVA).

Dodal, že ve zdejším kraji jsou hráči, kteří si chodí přes léto plážový volejbal zahrát, ale mají jasnou prioritu – šestky. „Beach hrají přes léto jako doplněk. A pak jim z turnajů chybějí body, aby se dostali na šampionát.“

Český beachvolejbalista Přemysl Kubala nahrává při zápase v Brně.

I Janu Štefkovi body scházejí, na šampionát se dostal na poslední chvíli. „Hodně mladých kluků jezdí hrát i světovky, kde získají více bodů než já na české tour, kde se mi docela dařilo,“ uvedl Štefko.

Kubala ve své akademii vede Ellu Hlostovou a Terezu Hasalíkovou. „Je to tým, který má ambice hrát světovku, takže se o to už letos i příští rok budeme pokoušet,“ řekl.

Chystá se s nimi vyrazit 15. října na turnaj nejnižší kategorie světové Tour Futures do turecké Alanye.

Kubala považuje za limitující faktor i to, že nemají vlastní zázemí. „Neustále jsme někde v pronájmu, ale nyní využíváme areálu u kampusu Ostravské univerzity v centru Ostravy,“ podotkl. „A přes zimu jezdíme do Vřesiny, anebo do Karviné, kde jsou nafukovací haly. Není úplně jednoduché sehnat místo a lidi, kteří by nám byli ochotni pomoci.“

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