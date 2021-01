Virus ničí kluby a decimuje mládež. A kompenzace je v nedohlednu

Náměstkyně primátora: Vypadalo to, že škrty budou ještě větší Sportovní kluby v nynější těžké situaci čekají na podporu měst a obcí. Loni v Ostravě dostaly peníze už v lednu. Letos nejdříve v březnu a ještě o dvacet procent méně než v roce 2020.

„V listopadu to vypadalo, že škrty budou ještě vyšší než dvacet procent. Proto jsem projednávání dotací odložila,“ řekla náměstkyně primátora Ostravy Andrea Hoffmannová za Piráty. „Tentokrát jsme ani nevěděli, jestli ty peníze v rozpočtu budeme mít a zda rozpočet schválíme.“ Takže příští rok by kluby opět mohly mít peníze zkraje roku?

Pokud se situace vrátí k normálu, rádi bychom dotace posílali zase v lednu. V těžké situace je mimo jiné mužský extraligový volejbal v Ostravě. Klub musel vypovědět smlouvy dvěma zahraničním posilám.

Klub je bohužel zcela závislý na veřejných penězích, což je z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Pokud skoro stoprocentně spoléhá na město, a není to městský klub, je to problém. Jenže silní sponzoři ve městě i kraji chybějí.

Nechci to snižovat, víme, že tady sponzoři nejsou, ale na druhou stranu, když kluby naučíte, že peníze dostanou, tak motivace hledat i jinde už není tak vysoká. Ale snažíme se všechny podpořit, jak můžeme. Se zástupci VK Ostrava jednáme, podpoříme je, ale situace je turbulentní. Jak je chcete podpořit?

Vracejí se nám mimo jiné nějaké nevyčerpané dotace, které chci zapojit do rozdělování. Hraji s časem, abych pro kluby získala více peněz, a vypadá to, že se to daří. Na jednu stranu je pro kluby nepříjemné, že peníze ještě nemají, ale mohly by později dostat i o něco více. Dotovat chcete i opravy a stavby sportovišť. Nebylo by lepší přesunout peníze na provoz klubů, když tělocvičny jsou zavřené?

Jde o plánované investice do sportovní infrastruktury, o dlouhodobou záležitost. Veškeré rozběhnuté projekty pokračují a další by měly letos přibýt. Jsme trochu ovládáni politikou. Když Národní sportovní agentura (NSA) vypíše na konci prosince dotační tituly pro města a kluby, které jsou omezené penězi, uděláme maximum, abychom dotaze dostali a s jejich pomocí postavili to, co bychom z městských peněz nemohli.

Takže se to vyplatí?

Hodně klubů, které v této době investují, posílá žádost, aby se město a další instituce podílely na placení staveb či oprav. Klub může dostat sedmdesátiprocentní dotaci od NSA, od města dvacet a sám sežene deset procent z celkové částky a za to má rekonstrukci stávajícího sportoviště, nebo postaví nové. A tím do budoucna ušetří i na provozních nákladech. Čekala jsem, že kluby v nynější krizi o to nebudou mít zájem, ale žádosti podávají dál. Byla by chyba to přetrhnout, později by se na nynější praxi těžce navazovalo.