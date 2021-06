Moraviaman se vrací po pauze s novinkami i rekordmanem Vabrouškem

Moraviaman 2021 * 3,8 kilometru plavání

Start je v sobotu v 7 hodin, závodníci absolvují tři okruhy na Štěrkovišti v Otrokovicích. Po každém okruhu vyběhnou z vody. * 180 kilometrů cyklistiky

Nově se skládá z pěti okruhů ve směru Otrokovice, Tlumačov, Hulín, Tlumačov, Kvasice, Kotojedy a zpět do Otrokovic přes Kvasice a Tlumačov. * 42,2 kilometru běhu

Čtyři okruhy na trati Otrokovice, Kvasice po cyklostezce podél Moravy a pak zpátky po stejné trase do Otrokovic. Nejrychlejší muž je v cíli na Štěrkovišti očekáván mezi 15. a 16. hodinou. * Dopravní omezení

Řidičům mířícím z Otrokovic do Hulína nebo Kroměříže přinese Moraviaman dopravní omezení. Od 7 do 16 hodin bude uzavřená silnice 55 z Otrokovic do Hulína přes Tlumačov a Záhlinice, neprůjezdná bude také silnice 367 z Tlumačova do Kotojed přes Střížovice a Trávník. Vozidla jedoucí mezi Otrokovicemi a Hulínem budou odkloněna na objízdnou trasu vedenou po dálnici D55.