Streda válela i v sobotu. Dominantní lídr interligy zbortil Most

„Střetli jsme se s aktuálně nejlepším týmem interligy a bohužel jsme na něj nestačili. Proti takovému soupeři potřebujete odehrát dvě dobré půle, ale my jsme zvládli jen jednu,“ vyčítal kouč Joao Florencio mostecký výbuch v úvodním dějství, které favorit ovládl 18:9.

Dílčí vítězství 16:14 ve druhé polovině jen zmírnilo porážku Černých andělů. „V první polovině jsme nekontrolovali hru, ve druhé už jsem byl spokojenější, hráčky se snažily, bojovaly, dodržovaly systém. Ale bylo už pozdě,“ mrzelo kouče.

Doma Dunajská Streda rozstřílela českého rivala 40:28, po vítězné odvetě mu v tabulce odskočila už o čtyři body. „Odehráli jsme velmi dobrý zápas, důkladně jsme se na soupeře připravili a v podstatě nic ze soupeřovy hry nás nepřekvapilo. Důležité je, že jsme celou dobu udrželi koncentraci, především v závěru, kdy domácí tlačili, ale my jsme se dokázali soustředit. Hlavně díky tomu jsme porazili tak dobré družstvo,“ radoval se kouč lídra Viktor Debre.

Vyzdvihl defenzivu. „Naše brankářka měla hromadu skvělých zákroků a pomohla jí i obrana, ale velmi disciplinovaně a efektivně jsme hráli i v útoku. Ve druhém poločase soupeř zkoušel všechno, ale neměl šanci se k nám příliš přiblížit, “ pyšnil se kouč, jehož tým prohrál zatím jediný zápas v sezoně v Kynžvartu.

Na výhře Dunajské Stredy v Mostě se jedenácti góly podílela Eliška Desortová, za poražené šestkrát skórovaly Stříšková s Maňákovou, pět branek si připsala Szarková. Do sestavy se po nemoci vrátila křídelnice Dominika Zachová.

„Samozřejmě jsem ráda, že už jsem znovu mohla zasáhnout do hry, ale bohužel se nám nedařilo. Do utkání jsme nevstoupily dobře a od toho se vše odvíjelo. Nefungovala nám obrana, v útoku jsme udělaly dost technických chyb a neproměňovaly šance,“ mrzelo 28letou českou reprezentantku.

Na slzy však není čas, Most teď čeká dvojboj se Slavií: ve středu s ní hraje pohárové čtvrtfinále, v sobotu ligu. „Budeme se snažit dát co nejrychleji do kupy, abychom byli na tyto bitvy co nejlépe nachystaní,“ slibuje Florencio.