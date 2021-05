Kuf skončil ve finále SP sedmnáctý, o olympiádu bude bojovat na MS

Kufa o umístění v elitní desítce připravila hrubá chyba v parkuru. „Dneska jsem udělal bohužel úplně stupidní chybu na koních a to mě stálo relativně jistý postup. Pořád je mistrovství světa v Egyptě, kde se to celé rozhodne, ale už mohl být klid,“ litoval Kuf.

Po šermu a plavání pohřbil své šance ve třetí části na koni.“ Vzdálenost mezi skoky byla na určitý počet cvalových skoků, snažil jsem se jet na ten počet, ale úplně zbytečně jsem tam toho koně natlačil, takže to nevyšlo, on zastavil. To mě ve výsledku stálo stálo třeba 15 bodů, což je 15 vteřin na kombi,“ uvedl Kuf v nahrávce pro média.

Finálový závod vyhrál Valentin Prades z Francie. Z české reprezentace má start na OH v Tokiu jistý Martin Vlach díky bronzu na mistrovství Evropy 2019. Momentálně však rehabilituje po operaci ramena. Nedělní soutěže smíšených štafet v Maďarsku se zúčastní i Eliška Přibylová a Ondřej Polívka.