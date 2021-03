Kuf byl čtrnáctý v úvodním závodě Světového poháru v moderním pětiboji

„Závod byl pro mě plný očekávání toho, co ve mně zanechal covid. V pondělí mi skončila karanténa, takže jsem vůbec nevěděl, s čím sem jedu a jestli budu schopen závodit. Semifinále proběhlo docela dobře, stejně jako tři pěti z finále. Únava ale byla znát trochu víc než normálně,“ uvedl Kuf v nahrávce pro média.

Bývalému evropskému šampionovi se povedl zejména šerm, po němž byl v polovině soutěže sedmý. Do závěrečné kombinované disciplíny - běhu se střelbou - vyrážel jako čtvrtý.

„V normálním stavu bych měl ambice to udržet, nebo se posunout výš. Ale dneska to byl bohužel spíš boj o přežití. Nějaký body do světového žebříčku tam jsou, což je důležitý, abych se mohl kvalifikovat na finále Světového poháru. To je asi to hlavní, na čem teď záleží,“ řekl Kuf. „Uvidíme, jestli ten závod na mně nezanechá přece jen nějaké dopady. Věřím, že ne a že se to bude jen zlepšovat,“ dodal bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2014.

V neděli vyvrcholí úvodní díl SP smíšenou štafetou.