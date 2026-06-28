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Hlaváčková medaili neudržela. Ve finále SP pětibojařů končí pátá

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  13:16

Lucie Hlaváčková během finále žen 3. závodu Světového poháru v moderním pětiboji v maďarské Budapešti. | foto: Filip Komorous

Lucie Hlaváčková obsadila ve finálovém závodě Světového poháru v Budapešti páté místo. Dvacetiletá česká reprezentantka byla dlouho ve hře o medaili, ale v závěrečné kombinaci běhu a střelby neudržela druhou příčku.

Druhá česká naděje Karolína Křenková, jež se do závodu posunula z pozice náhradnice, skončila čtrnáctá. Zvítězila Švýcarka Anne Jurtová.

Hlaváčková od úvodního šermu držela druhé místo za Běloruskou Vijoletou Hurejevovou a do závěrečné disciplíny šla s náskokem 21 sekund na nejbližší soupeřku. Zasekla se hned na první střelbě, kde nedokázala dlouho trefit poslední terč a o výhodu přišla.

Další čtyři položky už zvládla obstojně, ale soupeřky byly běžecky zdatnější a vedle Jurtové ji předstihly ještě nakonec bronzová Laura Herediaová a domácí Blanka Guziová. Od medaile dělilo Hlaváčkovou deset sekund.

Ve 14:30 odstartují do závěrečného finále pohárové sezony muži a o úspěch se budou snažit i Marek Grycz, Matouš Tůma a Matěj Lukeš.

Finále SP v moderním pětiboji v Budapešti:

Ženy: 1. Jurtová (Švýc.) 1493, 2. Hurejevová (Běl.) 1488, 3. Herediaová (Šp.) 1481, ...5. Hlaváčková 1471, 14. Křenková (obě ČR) 1414.

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