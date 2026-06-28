Hlaváčková medaili neudržela. Ve finále SP pětibojařů končí pátá

Druhá česká naděje Karolína Křenková, jež se do závodu posunula z pozice náhradnice, skončila čtrnáctá. Zvítězila Švýcarka Anne Jurtová.
Hlaváčková od úvodního šermu držela druhé místo za Běloruskou Vijoletou Hurejevovou a do závěrečné disciplíny šla s náskokem 21 sekund na nejbližší soupeřku. Zasekla se hned na první střelbě, kde nedokázala dlouho trefit poslední terč a o výhodu přišla.
Další čtyři položky už zvládla obstojně, ale soupeřky byly běžecky zdatnější a vedle Jurtové ji předstihly ještě nakonec bronzová Laura Herediaová a domácí Blanka Guziová. Od medaile dělilo Hlaváčkovou deset sekund.
Ve 14:30 odstartují do závěrečného finále pohárové sezony muži a o úspěch se budou snažit i Marek Grycz, Matouš Tůma a Matěj Lukeš.
Finále SP v moderním pětiboji v Budapešti:
Ženy: 1. Jurtová (Švýc.) 1493, 2. Hurejevová (Běl.) 1488, 3. Herediaová (Šp.) 1481, ...5. Hlaváčková 1471, 14. Křenková (obě ČR) 1414.