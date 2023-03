Moderní pětibojařky Křenková ani Novotná na SP v Káhiře do finále neprošly

Novotná si v bonusovém šermu připsala čtyři výhry za sebou, to však nestačilo. „To už samozřejmě obrovskou ztrátu nenahradilo. Takže Verča spíš ten svůj šermířský výsledek kosmeticky upravila,“ uvedl reprezentační trenér Jakub Kučera v tiskové zprávě.

Plavání zvládly obě Češky solidně, už před závěrečnou částí však bylo jasné, že postup do finále bude mimořádně složitý. V běhu ani střelbě navíc soupeřky nechybovaly a české reprezentantky skončily na začátku třetí desítky. „Získaly na úvod nějaké body do Světového poháru a to je důležité směrem k účasti v červnovém pohárovém finále,“ dodal Kučera.

Muži mají za sebou základní semifinálové kolo šermu. Jan Kuf si díky výrazně aktivní bilanci 24/11 připsal 245 bodů a do pátečního semifinále nastoupí z průběžného druhého místa. Martin Vlach je zatím desátý, Ondřej Polívka dvaadvacátý. Obě finále se uskuteční v sobotu.