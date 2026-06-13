Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Moderní pětibojař Grycz sahal na SP v Budapešti po bronzu, v závěru o něj přišel

Autor: ,
  14:03
Moderní pětibojař Marek Grycz skončil čtvrtý na Světovém poháru v Budapešti, o bronz přišel při závěrečné páté střelbě. Druhý český finalista Matouš Tůma obsadil osmé místo. Pro vítězství si doběhl německý reprezentant Marvin Faly Dogue.

Moderní pětibojař Marek Grycz během závodu Světového poháru v Budapešti. | foto: ČTK

Osmadvacetiletý Grycz byl v sobotu v maďarské metropoli blízko, aby po měsíci vybojoval pro český pětiboj další pohárovou medaili a navázal na stříbro Matěje Lukeše z bulharského Pazardžiku.

Před závěrečným běžeckým okruhem však při poslední střelbě z laserové pistole neudržel třetí místo, o které ho připravil Ukrajinec Jurij Kovalčuk. Pátá střelba je přitom od této sezony novinkou.

Stupně vítězů doplnil stříbrný Francouz Ugo Fleurot. Vítězný Dogue nasbíral 1588 bodů, Grycz jich měl 1579. Tůma, jenž se na SP dostal do finále poprvé, skončil osmý s 1561 body. Seriál uzavře na konci června finále opět v Budapešti. V srpnu pak moderní pětibojaře čeká mistrovství Evropy a poté i světa.

Světový pohár v moderním pětiboji v Budapešti:

Muži: 1. Dogue (Něm.) 1588, 2. Fleurot (Fr.) 1583, 3. Kovalčuk (Ukr.) 1582, 4. Grycz 1579, ...8. Tůma (oba ČR) 1561.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Vsetín vs. Karviná BFotbal - 32. kolo - 13. 6. 2026:Vsetín vs. Karviná B //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.42
  • 3.71
  • 2.07
Shelton vs. LehečkaTenis - - 13. 6. 2026:Shelton vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
13. 6. 15:30
  • 1.86
  • -
  • 2.00
Blansko vs. HodonínFotbal - 32. kolo - 13. 6. 2026:Blansko vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
13. 6. 17:00
  • 2.66
  • 3.58
  • 1.95
Pardubice vs. NymburkBasketbal - Finále - 6. zápas - 13. 6. 2026:Pardubice vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
13. 6. 17:00
  • 3.23
  • 14.80
  • 1.39
Bronzettiová vs. SamsonTenis - - 13. 6. 2026:Bronzettiová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
13. 6. 20:00
  • 2.24
  • -
  • 1.65
Katar vs. ŠvýcarskoFotbal - Skupina B - 13. 6. 2026:Katar vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
13. 6. 21:00
  • 17.00
  • 7.45
  • 1.19
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

Křetínský bude největším akcionářem West Hamu, podíl vzroste na 43 procent

Aktualizujeme
Daniel Křetínský

Většinový vlastník fotbalové Sparty se stane největším akcionářem West Hamu United. Daniel Křetínský, miliardář a jeden z nejbohatších Čechů, navýší svůj dosavadní podíl ze sedmadvaceti na...

13. června 2026  14:31

Proč zpochybňujete data? Pořadatelé hájí ohlášenou návštěvu na českém zápase

Pohle do hlediště během utkání mistrovství světa mezi Českem a Jižní Koreou....

Všimli jsme si spousty prázdných sedaček? A že rozhodně nebylo skoro vyprodáno? Ale jděte. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) trvá na tom, že utkání českých fotbalistů na mistrovství světa...

13. června 2026  14:27

Moderní pětibojař Grycz sahal na SP v Budapešti po bronzu, v závěru o něj přišel

Moderní pětibojař Marek Grycz během závodu Světového poháru v Budapešti.

Moderní pětibojař Marek Grycz skončil čtvrtý na Světovém poháru v Budapešti, o bronz přišel při závěrečné páté střelbě. Druhý český finalista Matouš Tůma obsadil osmé místo. Pro vítězství si doběhl...

13. června 2026  14:03

Letos jsem v daleko lepší situaci i týmu, říká po nehodě česká šampionka Burlová

Kristýna Burlová v dresu Cofidisu na klasice Ronde van Vlaanderen.

Loni zažila průlomový rok ozdobený ziskem národního dresu pro mistryni republiky i startem na Tour de France. Jenže kvůli otřesu mozku, způsobenému těžkým pádem právě na francouzské Grand Tour, ale...

13. června 2026

Nizozemsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Nizozemští fotbalisté se radují z gólu Donyella Malena.

Černý kůň turnaje? Nizozemsko by na mistrovství světa konečně rádo získalo titul, bude to však mít velmi obtížné. Hraje ve skupině F, přečtěte si program, výsledky a kdo je v nominaci.

13. června 2026  13:58

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Balogun z USA má historický zápis, Angličané okradeni

Sledujeme online
Kanadský útočník Cyle Larin prolomil domácí smůlu v zakončení a vyrovnává...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

13. června 2026  5:21,  aktualizováno  13:46

Kanoista Fuksa je opět mistrem Evropy, na kilometru zvládl napínavý finiš

Kanoista Martin Fuksa při závodu v Paříži

Rychlostní kanoista Martin Fuksa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion v sobotu na šampionátu v portugalském Montemoru-o-Velho ve finiši porazil Rusa Zachara Petrova a má 14....

13. června 2026  12:14,  aktualizováno  13:44

Krejčíková si po dvou letech zahraje o titul, v Hertogenboschi porazila Linetteovou

Barbora Krejčíková podává na turnaji v Hertogenboschi.

Tenistka Barbora Krejčíková v semifinále turnaje v Hertogenboschi porazila 6:3, 7:6 Magdu Linetteovou z Polska a po dvou letech si zahraje o titul. Naposledy se ve finále představila při předloňském...

13. června 2026  13:30

Ukrajinský talent Garzha posílil Teplice. Strop může mít vysoko, věří Vachoušek

Artem Garzha posílil prvoligové Teplice.

Fotbalové ligové Teplice představily první letní posilu. Na Stínadla přestupuje čerstvě devatenáctiletý ukrajinský ofenzivní záložník Artem Garzha. S jedenáctým týmem letošní české nejvyšší soutěže...

13. června 2026  13:14

Seznamte se, tohle jsou nejmladší hráči fotbalového MS. Kolikátý je Sochůrek?

Znáte je? Tohle jsou nejmladší hráči fotbalového MS, Sochůrek je druhý

Fotbalové mistrovství světa je také velkou příležitostí pro nastupující generaci. Na letošním šampionátu se představí řada náctiletých fotbalistů, kteří už nyní sbírají zkušenosti na nejvyšší úrovni....

13. června 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Pro Kimiho od Kim. Antonelli dostal během tréninků ve Španělsku nečekaný dárek

Kimi Antonelli slaví vítězství ve Velké ceně Monaka.

Jezdec formule 1 Kimi Antonelli dostal během pátečních tréninků na Velkou cenu Španělska nečekaný dárek. Pilotovi Mercedesu poslala Kim Kardashianová náhradní ručník s osobním věnováním.

13. června 2026  12:46

Cítím se dobře. Vy jste se snad nedívali na moje zápasy? Ronaldo vyhlíží start MS

Cristiano Ronaldo sleduje dění na trávníku.

Ta otázka ho možná zaskočila, snad se ho mohla i trochu dotknout. Po příletu do Spojených států, dějiště fotbalového mistrovství světa, čelil 41letý Cristiano Ronaldo dotazu, jak se před turnajem...

13. června 2026  12:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.