Grycz byl na finále SP v moderním pětiboji v Ankaře šestý, Křenková osmá

V závodě se rozdávala první místa pro start na olympijských hrách v Paříži, která získali vítězní Muhanád Šabán z Egypta a mistryně světa Elena Micheliová z Itálie.

Křenková dnes zaznamenala v elitním seriálu nejlepší výsledek v kariéře. Česká reprezentantka sahala téměř celý průběh závodu po stupních vítězů, ale nevydařila se jí poslední střelecká položka v závěrečném kombinovaném běhu.

Křenková byla po šermu třetí, následně dokonce vyhrála parkur a před plaveckou částí se posunula už na druhé místo. V bazénu čtyřiadvacetiletá pětibojařka předvedla šestý čas a do kombinace startovala jako třetí. Z druhé a třetí střelby vybíhala Křenková jako vedoucí žena, ale poslední položka jí nevyšla a jediná Češka ve finále klesla na osmou pozici.

„Všechno šlo dobře až do poslední položky, která se mi bohužel nepovedla a odstřelila jsem se z nějakého lepšího umístění. Ale myslím, že osmé místo je krásné, a jsem ráda za to, co jsem tu předvedla,“ uvedla Křenková v tiskové zprávě. „Až do poslední střelby držela Kája krok s těmi nejlepšími běžecky i střelecky. Takovou situaci zažila poprvé. Poslední položku pokazila. Proti svému optimálnímu výkonu ztratila dvacet vteřin a tři, čtyři další místa. Ale za mě podala skvělý výkon a udělala skvělý výsledek,“ řekl reprezentační trenér Jakub Kučera.

Další dvě Češky Veronika Novotná a Lucie Hlaváčková vypadly v semifinále.