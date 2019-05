Přibylová a Grycz byli na závěr SP pětibojařů v Praze sedmí v mixech

Přibylová s Gryczem hodnotili sedmé místo se smíšenými pocity. „Nestavíme si cíle na konkrétní umístění, ale chceme podat nejlepší výkon a myslím, že oba víme, že jsme dneska měli na víc,“ uvedl Grycz. „Nejvíc bodů jsme nechali určitě na šermu,“ dodala Přibylová.



Smíšená štafeta napodobila výsledek Jana Kufa z prestižního nedělního finále mužů. „Co se týká výkonů, převážila pozitiva. Na druhou stranu tady bylo mnoho věcí, které nám ukázaly, že ne všechno běží tak, jak by mělo. Máme ještě jedenáct týdnů, které zbývají do mistrovství Evropy, a to je fůra času na to, abychom ty detaily doladili,“ zhodnotil čtvrtý díl SP reprezentační trenér Jakub Kučera.

Seriál se na české území vrátil po 11 letech a příští rok by se měla elita moderních pětibojařů představit v Praze znovu.