Absolutní nesmysl, říká o nové disciplíně trenér pětibojařů. Ti raději skončí

„Nejedná se o oficiální akci, a navíc nevidím důvod, proč by měla být nová disciplína testována na závodnících, kteří se můžou zranit a přijít o hlavní vrcholy sezony. Je to z mého pohledu velmi rizikové,“ vysvětluje Kučera.

Přesto by se do testů měly některé země zapojit. Mluví se například o Německu, Francii nebo Itálii. „Pokud se závodníci do testů zapojí, bude to rozhodnutí národní federace, u které mají podepsanou smlouvu, nikoliv jejich,“ myslí si.

Testovat se bude stometrová dráha s deseti až třinácti překážkami. „Detaily neznají ani ti, kteří změnu spustili,“ kroutil hlavou Kučera.

UIMP o případné změně rozhodne na listopadovém kongresu. K samotné výměně disciplín nemusí vůbec dojít. Početnost táborů odpůrců a podporovatelů překážkového běhu není totiž jasná.

„Federace má 131 členů a všichni mají jeden hlas se stejnou váhou. Rozložení sil se dá jen těžko odhadovat,“ přemýšlí Kučera, který bude zastupovat Český svaz moderního pětiboje.

Ten má od začátku jasné stanovisko: „Jsme proti nahrazení jezdecké disciplíny a v rámci daných pravidel budeme dělat všechny kroky pro to, aby ke změně nedošlo.“

Hlavní argumentem UIPM je tlak Mezinárodního olympijského výboru (MOV). „Na olympiádě chtějí především sporty, na které se můžou připravovat všichni a nezpůsobují potíže. A to parkur rozhodně není,“ popisuje Kučera.

MOV navíc nezařadil moderní pětiboj do předběžného programu letní olympiády v roce 2028.

„To, jakým způsobem pohlíží veřejnost na jízdu na koni, je vina vedení federace, která nebyla schopna zajistit férovost soutěže ani pevná pravidla. Proto je parkur problémový,“ dodává Kučera.

Pětibojaři budou raději končit

Na rozdíl od reprezentačního kouče, který zastupuje domácí svaz i na mezinárodních kongresech, nemají závodníci od UIPM nejnovější informace.

Podle Kučery se některá stanoviska mění téměř z hodiny na hodinu, a proto se některá ke sportovcům ani nestihnou dostat.

„Pro mě žádná podoba náhrady za jízdu na koni není akceptovatelná,“ odpověděl bez váhání Martin Vlach na dotaz, jestli není překážkový běh lepší než některá z dříve nabízených variant jako například cyklistika.

„Ale je těžké se konkrétně vyjadřovat. Máme málo informací, ani nevím, jestli půjde čistě o časové hledisko,“ doplnil vítěz Světového poháru v Budapešti.

Český pětibojař Jan Kuf

„Souhlasím s Martinem. Je to úsměvné. Z toho popisu, co máme, disciplína vypadá spíše jako Ninja Factor,“ podivoval se Jan Kuf, který je přesvědčený, že mezinárodní federace názorem sportovců pohrdá. „Nezájem nám dávají čím dál častěji najevo.“

Pokud nové disciplíny schválí, chce s moderním pětibojem skončit po pařížské olympiádě. „Ve třiatřiceti letech už nemám šanci se naučit novou disciplínu,“ konstatoval osmý muž olympijských her v Tokiu.

Podobný názor má i o šest let mladší Vlach, kterému bude po olympiádě pouhých dvacet sedm let: „Vidím to stejně. Nechci teď dávat nějaké definitivní rozhodnutí, ale mezinárodní federace dělá všechno pro to, aby tomu tak bylo.“

S adaptací by měla mít nejmenší potíže Veronika Novotná. Teprve dvaadvacetiletá pětibojařka ovšem novou disciplínu, která by měla nahradit elegantní parkur, nevítá. „Sama přemýšlím, jestli nebudu dělat něco jiného, nebo se začnu více věnovat studiu,“ přemítala.

Reprezentační kouč nemá o budoucnost Novotné strach. „Veronika je zdatná v mnoha disciplínách, ale ostatní sportovní federace, které by měly o její služby zájem, si musí počkat do roku 2024,“ odlehčil vážný tón tiskové konference.

Jak je tedy možné, že nebere UIPM tyto protesty v potaz?

Podle Kučery používá federace jednoduchou argumentaci: „Ti, kteří protestují, si můžou přípravu na parkur dovolit. Tato skupina je pro federaci jen špičkou ledovce. Tvrdí, že musí zastupovat i ty závodníky, kteří nejsou vidět na velkých závodech, a tudíž nemůžou být ani slyšet.“