Co pozoruhodného jste zažil na dovolené v Thajsku a Vietnamu?
Ve Vietnamu jsme viděli hned několik chrámů, zajezdili jsme si na kajaku. V Thajsku jsme hlavně relaxovali u moře, navštívili jsme několik ostrovů. Na Koh Tao jsme se potápěli. Absolvoval jsem kurz, abych dohnal přítelkyni, která už ho měla, chlubila se mi, že potkala želvu. Příště můžeme vyrazit spolu. Mě to nadchlo. Pod vodou ten čas utíká mnohem rychleji, hodinu jsem se nechal unášet proudem a kochal se podmořským světem. Našel jsem si nový koníček.
Dá se pobyt pod vodou přirovnat k pocitu z úspěšného závodu, kdy se dostanete do transu a taky nevnímáte čas?
Při závodu se občas dostanu do stavu flow, ale ten tunel, ve kterém se pak pohybuju, má stěny. Tady to byla barevná krása bez hranic.
Táta měl vážnou nehodu na kole, spadl ze srázu a lovili ho z vody. Přerušil si míchu, takže je na vozíku. Ale každý den dělá pokroky, protože to je velký bojovník.