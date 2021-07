Moderní pětibojařka Rajnoch skončila na mistrovství Evropy dvanáctá

Rajnoch začala soutěž 16. místem v plavání a pak se postupně zlepšovala. Na závěr předvedla desátý běžecky čas. „Už je to poslední závod sezony a dala jsem do něj všechno, co šlo. Ale je cítit, že jsem dost unavená a že už potřebuji nějaké volno,“ řekla pětadvacetiletá závodnice v tiskové zprávě po svém nejlepším výsledku mezi seniorkami.

Roubíčkovou celý den trápila bolavá záda. „Anička s tím bojuje od závodu štafet a je to pro ni zásadní limit, který se dneska odrazil ve všech disciplínách snad kromě jízdy na koni,“ řekl trenér obou českých pětibojařek Tomáš Janko.

„Pro obě holky je to první kompletní sezona v seniorské kategorii. Objely v podstatě všechny svěťáky, co mohly, mistrovství světa, mistrovství Evropy. Po té pauze způsobené covidem, kdy se rok nezávodilo, to pro ně bylo extrémní zatížení a už je to samozřejmě vidět,“ dodal.