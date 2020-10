Pětibojaři se připravují na sezonu v zahraničí a i nadále budou

Ta také připadá v příštích týdnech v úvahu jako další dějiště soustředění reprezentace, pokud se situace v tuzemsku nezlepší, stejně jako další kemp v Rakousku či v Turecku.

„Zatím jsme si netroufli uspořádat nějaký větší, centrální kemp. Takže příprava probíhá převážně v rámci jednotlivých tréninkových skupin,“ uvedl na svazovém webu Kučera.

V Rakousku neplatí žádná omezení v užívání vnitřních sportovišť, proto mohou pětibojaři plnohodnotně trénovat i šerm a plavání. Snaží se v přípravě i běžném životě mezi tréninky fungovat co nejvíce odděleně a omezují kontakty, ubytovací kapacity například využívají z padesáti procent. A Kučera si pochvaluje, že v Ramsau za téměř dva týdny přípravy nepostihl skupinu s Martinem Vlachem a Janem Kufem žádný zdravotní problém. „Nechci to zakřiknout, ale zatím jde všechno podle plánu, zdravotně úplně bez problémů,“ konstatoval Kučera.

Protože v České republice se situace nelepší a opatření zakazující sportování a trénink v uzavřených prostorech byla prodloužena minimálně do 20. listopadu, lídři týmu Vlach a Kuf se rovnou z Rakouska přesunou do Svatého Mořice. Kučera připustil, že příprava jeho týmu bude probíhat pravděpodobně převážně v zahraničí minimálně do konce roku.

„Samozřejmě pečlivě sledujeme situaci. Pokud by ale omezení tréninku měla být doma taková, jaká jsou v současné době, budeme hledat jinou variantu přípravy. Třeba šerm je v tuto chvíli (v Česku) nerealizovatelný,“ konstatoval Kučera. „Všechno je zatím otevřené, situace se mění každý den. Aktivně komunikujeme se všemi stranami, kam vlastně můžeme. Každopádně budeme vybírat země, kde je situace co nejméně riziková. A budeme věřit, že to všichni přečkáme ve zdraví,“ dodal.