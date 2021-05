Finále SP v moderním pětiboji čeká čtyři Čechy, Grycz je náhradníkem

V Maďarsku bude chybět aktuálně nejlepší Čech Martin Vlach, neboť si na konci dubna tři měsíce před olympijskými hrami poranil při jezdeckém tréninku rameno a je po operaci. Na startu nebude ani vedoucí muž seriálu Korejec Čun Un-te, jehož absence pomohla do závodu Svěchotovi, který se před necelým měsícem v Sofii postaral pátým místem o české maximum v sezoně Světového poháru.

„Budeme čekat do technické konference, která je ve středu večer. Marek (Grycz) i jeho osobní trenér Ivo Konvička budou na telefonu a v případě, že by se dostal na startovní listinu, samozřejmě přijedou. Závod klukům začíná až ve čtvrtek odpoledne, takže je to logisticky zvládnutelné,“ uvedl reprezentační trenér Jakub Kučera v tiskové zprávě.

Při finále SP se nebudou rozdělovat přímá postupová místa na tokijské hry. „Ale závodí se o velký počet bodů do olympijského žebříčku. Červnové mistrovství světa bude sice bodované stejně, ale medailisté tam splní kritéria napřímo. Pro ty, kteří bojují o postupová místa přes žebříček, to tedy znamená, že mohou dosáhnout na maximálně 66 bodů za čtvrté místo,“ vysvětlil Kučera.

Vlach se do Tokia kvalifikoval díky zisku bronzové medaile na mistrovství Evropy 2019. Šanci splnit kritéria mají nejen Kuf se Svěchotou, ale i další Češi. „Myslím, že moc nemá smysl to počítat. Žádný tlak na sebe nevyvíjím a moc si nepřipouštím, že bych se měl nějak stresovat,“ uvedl Kuf. Přípravu na sezonu mu zkomplikoval koronavirus, nyní už je v plné síle. „Cítím se výrazně líp než předtím. Konečně jsme měli dva týdny nějaký kontinuální trénink, který dával smysl. Takže to bylo příjemné. I to tělo se zase začíná chovat tak, jak bych si představoval,“ řekl.

Pro Polívku s Přibylovou bude finále v Székesfehérváru spíše testem. „Oba si na závod sáhnou po velmi dlouhé době. Prodělali koronavirus, neměli lehký průběh a oba ho opravdu odleželi. Takže od jejich představení v Maďarsku očekáváme především informace směrem k mistrovství světa a Evropy. Ještě nedávno byli v izolaci a můžeme jen těžko očekávat, že budou závodit hned nahoře,“ uvedl Kučera.

Ženský závod bude bez české účasti, Veronice Novotné k postupu do finále chyběl jediný bod. Program začne ve čtvrtek základním kolem šermu. V pátek dokončí závod ženy, o den později muži a v neděli smíšené štafety.