Pětibojař Vlach byl dvanáctý ve finále Světového poháru, Kuf nedokončil

Vítězství, které zároveň znamenalo kvalifikaci na OH do Tokia, vybojoval ve dvoudenní soutěži Brit Joseph Choong. Mezi ženami triumfovala Laura Asadauskaiteová z Litvy.

„V každé disciplíně jsem nějaké body nechal, ale nikde jsem úplně nevyhořel. Nějak se to pak poskládalo dohromady docela pěkně,“ řekl dvaadvacetiletý Vlach, který je po premiérové sezoně mezi seniory jedním z adeptů na start na OH v Tokiu.

Do závodu vstoupil ve čtvrtek solidním výkonem v šermu, dnes si vylepšil osobní rekord v plavání. Příliš neztratil ani v parkuru a závěrečnou kombinovanou disciplínu vyhrál.

Aktuální česká jednička Kuf, který po pokaženém šermu figuroval na posledním místě, se kvůli možnosti vyzkoušet olympijské koně rozhodl pokračovat. „Honzův stav se trochu zlepšil, ale pokračovat v takhle načatém závodě mělo smysl samozřejmě jen kvůli jízdě na koni,“ konstatoval reprezentační trenér Jakub Kučera.

„Honza si vylosoval koně, který pravděpodobně na olympiádě bude. Zajel krásnou jízdu,“ řekl Kučera k osmému nejlepšímu parkuru. Do závěrečného běhu se střelbou už ale Kuf nenastoupil. „Je přínosnější, aby začal trénovat daleko dřív na mistrovství Evropy, než aby tam byla další soutěžní zátěž, která by to zase trochu ovlivnila,“ vysvětlil Kučera.