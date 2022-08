Multisportovní ME v Mnichově má být oslavou 50 let od mnichovské olympiády

Několik evropských šampionátů na jednom místě se konalo poprvé v roce 2018, kdy bylo centrem Glasgow. Atletika tehdy patřila k této akci, ale závodilo se v Berlíně. Tentokrát budou atleti včetně více než pěti desítek českých reprezentantů v centru dění.

„Sám jsem zvědavý, jestli to bude taková malá olympiáda nebo jaká bude vlastně atmosféra. Neumíme si to představit, zatím jsme se o tom moc nebavili. Bydlíme v týmových hotelech, není to klasická vesnice,“ řekl novinářům reprezentační šéftrenér Pavel Sluka.

Vedle početné atletické výpravy s hvězdami jako Jakub Vadlejch, Barbora Špotáková nebo Tomáš Staněk bude mít Česko zastoupení i v ostatních sportech.

Celkem bude v Mnichově závodit více než sto českých sportovců. K největším nadějím patří sportovní lezec Adam Ondra, plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner, dráhový cyklista Tomáš Bábek nebo rychlostní kanoista Martin Fuksa. Novopečený světový šampion na 500 metrů Josef Dostál na ME usedne do čtyřkajaku na olympijské pětistovce a poprvé na mezinárodní scéně pojede závod na 5000 metrů.

Vedle atletiky, cyklistiky, lezení, beachvolejbalu a kanoistiky budou součástí multisportovního ME také sportovní gymnastika, veslování, triatlon a stolní tenis. Atleti budou závodit na Olympijském stadionu, v přilehlém parku se o medaile utkají cyklisté na BMX a horských kolech a triatlonisté. Další sporty budou k vidění v centru města. Rozdělí se 177 sad medailí, o které zabojuje přes čtyři a půl tisíce sportovců.

Součástí akce bude bohatý doprovodný program pro diváky včetně fanzóny a festivalu na různých místech Mnichova s hudebním, tvůrčím, uměleckým a kulinářským programem. Při pondělním maratonu se uskuteční závod pro rekreační běžce, kteří absolvují jeden okruh poté, co odstartuje elita.