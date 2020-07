Směr Abú Zabí. Potřebují někoho netradičního. Mě, říká Procházka o UFC

„Jsem v pohodě. Dívej, vždyť je krásný den. Nejde se cítit špatně, naopak se hrozně těším. Komplikace neřeším, to je život, pořád se něco mění a v Londýně to přečkám v knížkách a s tamagočim,“ vykládá s úsměvem Procházka.

Zápasníci mají od UFC nařízených hned několik testů. Bijci z Evropy musí přiletět do Velké Británie, nechat se poprvé otestovat a dva dny počkat v hotelu. Třetího července Procházka s trenéry Martinem Karaivanovem a Jaroslavem Hovězákem vyrazí do konečné destinace.

Do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.

Dalším testem projdou hned po příletu na letišti, počkají na výsledek a v hotelu podstoupí další. A čtvrtá zdravotní zkouška přijde těsně před zápasem v den vážení.

„Bude toho dost, bůh ví, kdy se podíváme ven. Vedle hotelu je Ferrari World, ale jestli tam budeme moct? Jinak si nastavíme režim, normální život, abychom se nezabili,“ popisuje kouč Karaivanov. „Důležité je, že tam jedeme v osvědčené sestavě, jsme sehraní, takže sázíme na jistotu.“

Hektické příletové dny jen dokreslují zvláštní režim nových turnajů UFC. Jeho prezident Dana White zveřejnil první záběry, zápasy na čtyřech turnajích během patnácti dnů by se měly odehrát v nově postavené zastřešené hale.

Na pláži sice zároveň stojí druhá oktagonová klec, i kvůli televizním kamerám, počasí a komfortu se nicméně neočekává, že by sloužila pro něco víc než jen jako promo.

danawhite @danawhite UFC Fight Island Part 2!! I can't wait to get there. #YasIsland #InAbuDhabi @VisitAbuDhabi

„Vypadá to o dost honosněji, než jsem čekal, ale na pláži to asi nebude, ono bojovat v tom vedru by nebyla žádná šmakuláda,“ myslí si Procházka. Úmorné parno by ho čekalo i přesto, že jde na řadu před šestou hodinou ranní (v Česku ukážou ručičky ještě o dvě hodiny méně).

Samotné noční vstávání se také jeví jako velké téma. Procházka tvrdí, že už několik let praktikuje noční meditace v přírodě, jenže trenér Karaivanov poodhaluje: „Je mladej, má s tím vstáváním trable. Teď to začal cvičit, ale dostat ho ráno na trénink je fakt těžký.“

Dle odpovědí to vypadá na jediný zádrhel, neznámou proměnnou.

„Jsme úplně v pohodě.“



„Mentálně jsme nachystaní skvěle.“



„Zatnuli jsme do živého.“



Očekávání jsou přitom obrovská. Soupeř Volkan Oezdemir patří ke špičce polotěžké váhy do 93 kilogramů, v žebříčku UFC před ním stojí pouze sedm lepších borců.

A Švýcar má nepochybně schopnosti využít slabiny, kterou trenéři Procházkovi často vytýkají. Ruce dole, váha na přední noze, odhalená tvář. Soupeř nohu „pokope“, získá velkou výhodu a možnost zasadit knokaut na nechráněnou bradu.

„Celý vesmír to ví, každý vidí rozkročené nohy, že si to nechávám líbit. I na to bych měl být připravený. Snad nebudu trenéry ignorovat,“ přemítá sám český bijec.

Svou si přisadil i prezident White, když řekl, že Procházka patří k těm nejlepším mimo jeho vlastní organizaci. Teď je na 27letém Čechovi, aby dokázal, že mezi nejlepší patří i v UFC. Tlak jako hrom.

„Vždyť jen konstatoval pravdu, ne? To, co White řekl, je fakt,“ namítá Procházka, jako by ho lichotivá slova vůbec nerozhodila. „Zase je pravda, že málokoho takhle vyloženě zmíní. Je vidět, že už delší dobu potřebuje v té váhové kategorii nějaký krásný výkon. Někoho netradičního. Doufám a věřím, že tohle já splním.“



„Podle mě to znamená, že pro Whitea nejsme jen položka v seznamu. Že nás nějak vnímá,“ tvrdí Karaivanov.



„Podle toho jsem taky vybíral sestřih. Přemýšlel jsem, že bych šel dohola jako Martin, ale potřebuju si udržet trochu normální vzhled, aby viděli, že jsem normální. Nakonec mám na hlavně bojový ostrov, takový tradiční sestřih, měl jsem ho už víckrát,“ vysvětluje Procházka.



„Hlavně tam jedu za sebe, za Jirku Procházku. A za Česko. Zvítězit.“

Zleva: zápasník Procházka, trenéři Hovězák a Karaivanov.