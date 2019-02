Pešta přemýšlí o návratu z Ruska do Česka. Bijec MMA má zájem i o Vémolu

„Zhruba před týdnem jsme zrušili smlouvu s ruskou organizací Fight Nights Global, nebyli mi schopní dodat zápas, mají problémy, zavřeli jim hlavního sponzora a vyschl jim přítok peněz,“ vysvětluje Pešta, proč hledá nové angažmá.



Vysvětlení pojmů ze světa bojových sportů MMA -znamená „smíšená bojová umění“ (anglicky Mixed martial arts), bojový sport, v němž se buď v oktagonové kleci, nebo ringu utkávají dva zápasníci. UFC - soukromá americká společnost, v jejíž soutěži bojují ti nejznámější zápasníci v MMA jako Conor McGregor, Chabib Nurmagomedov. Z Čechů se v ní objevili Karlos Vémola, Viktor Pešta nebo v současnosti Lucie Pudilová. Často najdete přirovnání, že UFC je jako NHL v hokeji. XFN - Organizace působící v Česku, promotérem je Petr Kareš. V MMA v ní zápasí Karlos Vémola, Patrik Kincl, v prosinci se pod její značkou utkali v boxu i zpěváci Marpo a Rytmus. Oktagon MMA - Organizace působící v Česku i na Slovensku, promotéry jsou Ondřej Novotný a Pavol Neruda. V MMA v ní zápasí Miloš Petrášek či Attila Végh.

Sám by do oktagonu nastoupil nejradši co nejdříve. Už je to sedm měsíců od jeho posledního souboje v Rusku, v němž nestačil na Alexandra Jemeljaněnka. Potom především léčil zlomeninu nosu a kosti v obličeji. „Bohužel nemám domluvený zápas, pracuje se na tom. Trénuju na Floridě, padesát kilometrů od Miami, abych mohl nastoupit i na poslední chvíli,“ říká Pešta.

Kam zamíří?

„Mám v hledáčku Professional Fighters League (americká organizace, která pořádala turnaj poprvé v červnu 2018), líbí se mi, ve hře jsou velké peníze,“ nabízí příklad známý MMA bojovník v těžké váze do 120 kilogramů. „Kdyby přišla dobrá nabídka z Ruska, tak proč ne, ale nijak se tam necpu, myslím, že Ruska bylo dost.“



Kromě zahraničí se ovšem Pešta kouká i na českou scénu. Obě domácí organizace (XFN promotéra Petra Kareše a Oktagon MMA promotérů Ondřeje Novotného a Pavola Nerudy) potvrdily, že zájem o Peštu mají.

„Organizace XFN o smlouvu s Viktorem Peštou usiluje, ale víc informací sdělit bohužel nemohu. Jsem vázán ústní dohodou,“ poskytl vyjádření Kareš.



„Společně se bavíme dlouho, myslím, že to dává smysl. Za rozumných podmínek bychom o něj stáli,“ informoval Novotný.



Co vyjednávání o návratu brzdí? „Není to jen o jednom zápase, jde o peníze, o dlouhodobější kontrakt. Většina organizací nechce jen jeden zápas. Pak je to těžší rozhodování, protože rozhodujete o roce, nechci se ukvapit. Navíc smlouvy nejsou jen na mně,“ popisuje Pešta.

V případě, že by návrat do Česka vyšel, hledal by se adekvátní soupeř. Pešta nezastírá, že stál a pořád stojí o zápas s Karlosem Vémolou, zajímalo by ho i měření sil s Jiřím Procházkou, ačkoliv ví, že ten se nyní připravuje na titulovou bitvu v Japonsku. Procházka i Vémola bojují především v polotěžké váze do 93 kilogramů, v tom ovšem Pešta problém nevidí.

Z kategorie do 120 kilogramů je schopný přejít níž. „Zkoušel jsem si cvičně shodit na 100 kilogramů, šlo to v klidu, to by problém být neměl. Na druhou stranu odezva (na zápas s Vémolou ze strany XFN, pozn.) byla zatím taková nijaká, slabší. Než začnu shazovat, chci vědět, že ten zápas bude,“ říká Pešta.

Promotér XFN Kareš potvrdil, že o Peštově zájmu utkat se s Vémolou ví. „Zda ho má Vémola, tak to bohužel netuším. Myslím ale, že Patrik Kincl je v současné době lepší zápasník (než Pešta, pozn.), a to je větší zkouška,“ odkazuje Kareš na červnovou odvetu Kincla s Vémolou.

Stejně to ovšem nevidí promotér Oktagon MMA Novotný. „Patrik Kincl má do Viktora Pešty sakra daleko. Kdyby byl zápas u nás, vidím ho s Michalem Martínkem. V Čechách to je podle mě jeho jediný soupeř,“ tvrdí.

28letý Pešta tvoří společně s Jiřím Procházkou, který zápasí v Japonsku, a Lucií Pudilovou, jež se momentálně připravuje na UFC v Praze, trojici nejlepších českých reprezentantů v zahraničí.

Pešta si po Karlosu Vémolovi jako druhý Čech vyzkoušel souboje pod nejznámější světovou organizací UFC. Byť z ní nakonec odešel se skóre jedno vítězství a čtyři porážky. Z Ameriky si odskočil na jeden zápas do Česka (vyhrál nad Polákem Michalem Kitou) a zamířil na rok do Ruska (bilance dvě vítězství, jedna porážka).

Peštovo jméno patřilo mezi nejdiskutovanější kandidáty, o kterých se v kuolárech bojových sportů mluvilo, že by se mohl ukázat v Praze na galavečeru UFC 23. února.