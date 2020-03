Dvořáka čeká v Brazílii premiéra v UFC. Do zápasu si věřím, říká

„Bruno Silva je výzva a soupeř, kterého rozhodně nechci podcenit, ale do zápasu si věřím. I přes celkem krátký čas jsem dobře připravený, tréninkům jsem věnoval opravdu maximum,“ uvedl Dvořák před pondělním odletem do Brazílie.

Dvořák se na spolupráci s UFC domluvil v polovině února, do souboje se Silvou půjde jako náhradník při zranění původního soupeře. Smlouvu na čtyři zápasy podepsal i přes krátký čas na přípravu.

„Je to šance, kterou nechci propásnout. Odmítnout tento zápas by byla obrovská chyba a už by se (nabídka) nemusela nikdy opakovat,“ konstatoval Dvořák, jenž má na kontě 20 zápasů v MMA, z toho sedmnáct vyhrál. Třináct výher si připsal v řadě, naposledy prohrál v květnu 2012.

Před Dvořákem se v UFC představili tři čeští zápasníci. Působili tam Karlos Vémola, Viktor Pešta a naposledy Lucie Pudilová. V lednu s elitní organizací podepsal smlouvu Jiří Procházka, jenž na termín prvního zápasu zatím čeká. V Praze žije a trénuje také Uzbek Machmud Muradov, který do oktagonu nastupuje i s českou vlajkou.