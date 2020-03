Brazilské ticho, žádná show slavného UFC. Čecha čeká zvláštní premiéra

Ani Jižní Amerika se neochránila před pandemií koronaviru, galavečer prestižní organizace bojových sportů v hlavním městě Brasília přišel o jedenáct tisíc fanoušků, sedačky okolo klece zůstanou prázdné.

Brazilské publikum si přitom hýčká pověst toho nejlepšího. Chcete elektrizující, všeprostupující hukot, totální bláznovství? Spolehněte se na Brazilce. Obzvlášť, když nastupuje domácí borec.

Měla to být pro 29letého Bruna Silvu největší zbraň, ochromující tlak na psychiku o dva roky mladšího Dvořáka.

Nebude nic. Jen mlčení, které párkrát naruší moderátor před televizní kamerou, pokyny trenérů obou bijců a údery dopadající na obličej a tělo soupeře. „Davidovi sedí, když fanoušci ženou k dobrým výkonům a on jim kvality dokazuje z pozice outsidera. Vůbec si tu tréninkovou atmosféru neumím představit,“ říká jeho trenér Patrik Kincl.

David Dvořák ještě v létě zápasil v Praze, teď patří do UFC.

Sám to uvidí jen od televize, se svěřencem do Brazílie neodletěl, protože měl mít za týden životní zápas v polské organizaci KSW, ale ten byl zrušen kvůli koronaviru.

„Popravdě jsou mi fanoušci úplně fuk. Nejsem doma, takže jdu prostě dělat svoji práci a lidi nevnímám,“ řekl Dvořák pro web Shorties.

Do Brazílie s ním odletěli parťáci Honza Maršálek, Jakub Kašpar a Lukáš Chotěnovský, dvěma musel zaplatit letenky a ubytování ze svého, poněvadž UFC proplácí náklady jen za dva lidi, zafinancovat si musel i dřívější přílet, než jaký mu UFC naplánovalo.

Ano, slavná organizace to zápasníkům v některých ohledech neulehčuje.

K tomu celosvětová hrozba nákazy. „Jednání s UFC bylo kvůli tomu nervózní, nevědělo se, jak to bude. Teď zase řešíme, jak to udělat s příletem, David bude muset po příletu do Česka zřejmě do karantény,“ říká Kincl.

Stráví čas v odloučení jako vítěz, či poražený? Přípravu měl náročnou, objel kempy v dalších státech, krátký čas strávil i v Londýně u Karlose Vémoly.

„Přepnul do módu zabijáka,“ popisuje Kincl. „Až jsme ho museli brzdit, hrozně do toho šlapal, někdy i zbytečně moc. Jednomu partnerovi při tréninku dokonce nešťastně zlomil ruku... Ale líbí se mi, přijde mi zdravě nabuzený.“

Dvořák navazuje na jiné Čechy - v UFC už působili Karlos Vémola, Viktor Pešta a Lucie Pudilová, v současné době má kontrakt podepsaný Jiří Procházka a Machmud Muradov, Uzbek žijící v Česku.

Dvořák osm let neprohrál, nasbíral třináct výher v řadě. Teď po letech odložil práci hrobaře a soustředil se čistě na tréninky. V Brazílii ho čeká zatím nejtěžší test v životě. Bruno Silva, muší váha do 57 kilogramů.