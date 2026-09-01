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Haaková měla svůj den. Rozhodly i naše chyby, smutní po konci na ME kapitánka

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  8:00
Koulisiani (vlevo) a Mlejnková márně blokují střelu Švédky Isabelle Haakové.

Koulisiani (vlevo) a Mlejnková márně blokují střelu Švédky Isabelle Haakové. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Švédky se radují z uhraného bodu v zápase s Českem.
Ani skvělá podpora publika nepomohla Češkám k postupu do čtvrtfinále ME.
Švédky slaví postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy.
Smutek českých volejbalistek po konci na šampionátu.
13 fotografií
Výkon švédské univerzálky Isabelle Haakové a několik chyb na straně domácího týmu byly podle kapitánky českých volejbalistek Michaely Mlejnkové klíčovými faktory pondělní porážky 0:3 na sety v osmifinále mistrovství Evropy. Mlejnkovou mrzelo, že Češky i přes podporu publika nedokázaly postoupit mezi nejlepší osmičku a s turnajem se rozloučily před středečním čtvrtfinále, které se bude hrát rovněž v Brně.

„Do utkání jsme nastoupily dobře, ale prostě Isabelle dneska měla svůj den,“ uznala česká kapitánka kvality sokyně Haakové, která v utkání nasázela 31 Bodů.

„Nedokázaly jsme ji vůbec zastavit. Recept na ni jsme našly až ve třetím setu, kde jsme bohužel udělaly nějaké chyby na příjmu, na servisu i v útoku. A když tyhle chyby uděláme, tak pak není možné ten set vyhrát,“ řekla Mlejnková po utkání.

Volejbalistky v osmifinále neuspěly, na ME v Brně podlehly Švédkám a končí

Třicetiletá smečařka Olympiakosu Pireus litovala i toho, že Češkám se nedařil příjem podle představ. „Ony na začátku hodně tlačily servisem, my jsme tam měly trošku problémy. Ale i tak si myslím, že jsme nehrály špatně, ale dneska jim to prostě vyhrála jejich klíčová hračka,“ uvedla.

Nepřišlo jí, že by českému týmu po nabitém programu ve skupině uškodila delší pauza. „Tři dny volna byly super, že jsme měly v pátek volno a aspoň jsme si mohly odpočinout jak mentálně, tak fyzicky,“ prohlásila Mlejnková

Turnaj, v němž Češky vyhrály čtyři z pěti zápasů ve skupině a nestačily pouze na favorizované Srbky, celkově hodnotila pozitivně. „Myslím, že jsme tady předvedly skvělé výkony a odehrály jsme pět skvělých zápasů. I proti Srbkám jsme jim to nedaly zadarmo a ukázaly jsme, že patříme k evropské špičce. Dneska nám to nevyšlo, ale musíme jít dál,“ řekla rodačka z Jilemnice.

Koulisiani (vlevo) a Mlejnková márně blokují střelu Švédky Isabelle Haakové.
Švédky se radují z uhraného bodu v zápase s Českem.
Ani skvělá podpora publika nepomohla Češkám k postupu do čtvrtfinále ME.
Švédky slaví postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy.
13 fotografií

Atmosféra v brněnské hale ji nadchla. „Užila jsem si to moc. Měla jsem tady rodinu, kamarády a bylo to fakt neskutečné. Každý zápas byla skoro naplněná celá hala a bylo skvělé, jak lidi fandili a podporovali nás,“ uvedla Mlejnková.

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