Haaková měla svůj den. Rozhodly i naše chyby, smutní po konci na ME kapitánka

„Do utkání jsme nastoupily dobře, ale prostě Isabelle dneska měla svůj den,“ uznala česká kapitánka kvality sokyně Haakové, která v utkání nasázela 31 Bodů.
„Nedokázaly jsme ji vůbec zastavit. Recept na ni jsme našly až ve třetím setu, kde jsme bohužel udělaly nějaké chyby na příjmu, na servisu i v útoku. A když tyhle chyby uděláme, tak pak není možné ten set vyhrát,“ řekla Mlejnková po utkání.
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Třicetiletá smečařka Olympiakosu Pireus litovala i toho, že Češkám se nedařil příjem podle představ. „Ony na začátku hodně tlačily servisem, my jsme tam měly trošku problémy. Ale i tak si myslím, že jsme nehrály špatně, ale dneska jim to prostě vyhrála jejich klíčová hračka,“ uvedla.
Nepřišlo jí, že by českému týmu po nabitém programu ve skupině uškodila delší pauza. „Tři dny volna byly super, že jsme měly v pátek volno a aspoň jsme si mohly odpočinout jak mentálně, tak fyzicky,“ prohlásila Mlejnková
Turnaj, v němž Češky vyhrály čtyři z pěti zápasů ve skupině a nestačily pouze na favorizované Srbky, celkově hodnotila pozitivně. „Myslím, že jsme tady předvedly skvělé výkony a odehrály jsme pět skvělých zápasů. I proti Srbkám jsme jim to nedaly zadarmo a ukázaly jsme, že patříme k evropské špičce. Dneska nám to nevyšlo, ale musíme jít dál,“ řekla rodačka z Jilemnice.
Atmosféra v brněnské hale ji nadchla. „Užila jsem si to moc. Měla jsem tady rodinu, kamarády a bylo to fakt neskutečné. Každý zápas byla skoro naplněná celá hala a bylo skvělé, jak lidi fandili a podporovali nás,“ uvedla Mlejnková.