Baseballisté Dodgers vyhráli v Torontu a srovnali stav Světové série

„Dnešní zápas jsme museli vyhrát, tak jsem se do toho dal,“ uvedl Jamamoto s narážkou na páteční porážku 4:11. V sobotu zvládl 105 nadhozů a kompletní zápas absolvoval jako první nadhazovač ve Světové sérii od roku 2015. O body Dodgers se postarali homeruny Max Muncy a Will Smith.
Finálová série pokračuje od pondělí třemi zápasy v Los Angeles. Dodgers usilují o devátý primát a mají možnost stát se po čtvrtstoletí úspěšnými obhájci. Naposledy to v roce 2000 dokázali New York Yankees. Blue Jays hrají o prestižní trofej potřetí v historii, v letech 1992 a 1993 ji získali.
Světová série, finále play off baseballové MLB
2. zápas:
Toronto - Los Angeles Dodgers 1:5, stav série 1:1.