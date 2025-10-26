Baseballisté Dodgers vyhráli v Torontu a srovnali stav Světové série

Obhájci titulu Los Angeles Dodgers vyhráli druhý duel baseballové Světové série v Torontu 5:1 a srovnali stav finále MLB na 1:1 na zápasy. Hvězdou večera byl japonský nadhazovač Jošinobu Jamamoto, jenž absolvoval celé utkání a povolil domácím pouze jeden doběh.

Will Smith (vlevo) a Yoshinobu Yamamoto z Los Angeles Dodgers se radují z výhry. | foto: AP

„Dnešní zápas jsme museli vyhrát, tak jsem se do toho dal,“ uvedl Jamamoto s narážkou na páteční porážku 4:11. V sobotu zvládl 105 nadhozů a kompletní zápas absolvoval jako první nadhazovač ve Světové sérii od roku 2015. O body Dodgers se postarali homeruny Max Muncy a Will Smith.

Finálová série pokračuje od pondělí třemi zápasy v Los Angeles. Dodgers usilují o devátý primát a mají možnost stát se po čtvrtstoletí úspěšnými obhájci. Naposledy to v roce 2000 dokázali New York Yankees. Blue Jays hrají o prestižní trofej potřetí v historii, v letech 1992 a 1993 ji získali.

Světová série, finále play off baseballové MLB

2. zápas:

Toronto - Los Angeles Dodgers 1:5, stav série 1:1.

