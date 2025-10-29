Světová série je srovnaná. Toronto si poradilo s nadhazovačem Ohtanim

V pondělí Ohtani při maratonské výhře Dodgers po 18 směnách zářil v útoku, devětkrát se dostal na metu. Jako nadhazovač o den později odházel šest směn a vyautoval šest pálkařů Blue Jays. Po jeho vystřídání doběhli hosté pro čtyři body a zvýšením na 6:1 zápas rozhodli.
|
Rekordní thriller pro sebe urvali baseballisté Dodgers, opět řádil Ohtani
„Cítil jsem se docela dobře. Mým cílem bylo odehrát večer sedm směn a je škoda, že jsem nebyl schopen tu sedmou dokončit,“ řekl Ohtani novinářům.
Zápasu přihlíželo přes 52 000 diváků. Podle agentury Reuters mezi nimi nechyběli například basketbalista LeBron James nebo britský princ Harry s manželkou Meghan Markleovou.
V Los Angeles se ve středu odehraje i pátý zápas Světové série, o vítězi Major League Baseball se pak rozhodne v Torontu.
Světová série, finále play off baseballové MLB
4. zápas:
Los Angeles Dodgers - Toronto 2:6, stav série 2:2