Baseballová Světová série je po čtyřech zápasech vyrovnaná, Toronto v úterý zvítězilo v Los Angeles nad domácími Dodgers 6:2. Nadhazovačský debut Šoheie Ohtaniho ve finále letošního ročníku MLB skončil zklamáním, Vladimir Guerrero se proti japonské hvězdě ve třetí směně prosadil dvoubodovým homerunem.
Šohei Ohtani z Los Angeles Dodgers během čtvrtého zápasu Světové série s Toronto Blue Jays.

V pondělí Ohtani při maratonské výhře Dodgers po 18 směnách zářil v útoku, devětkrát se dostal na metu. Jako nadhazovač o den později odházel šest směn a vyautoval šest pálkařů Blue Jays. Po jeho vystřídání doběhli hosté pro čtyři body a zvýšením na 6:1 zápas rozhodli.

Rekordní thriller pro sebe urvali baseballisté Dodgers, opět řádil Ohtani

„Cítil jsem se docela dobře. Mým cílem bylo odehrát večer sedm směn a je škoda, že jsem nebyl schopen tu sedmou dokončit,“ řekl Ohtani novinářům.

Zápasu přihlíželo přes 52 000 diváků. Podle agentury Reuters mezi nimi nechyběli například basketbalista LeBron James nebo britský princ Harry s manželkou Meghan Markleovou.

Princ Harry a Meghan Markleová sledují Světovou sérii mezi Los Angeles Dodgers a Toronto Blue Jays.

V Los Angeles se ve středu odehraje i pátý zápas Světové série, o vítězi Major League Baseball se pak rozhodne v Torontu.

Světová série, finále play off baseballové MLB

4. zápas:

Los Angeles Dodgers - Toronto 2:6, stav série 2:2

Světová série je srovnaná. Toronto si poradilo s nadhazovačem Ohtanim

