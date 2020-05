Vedení MLB chce největším hvězdám sebrat tři čtvrtiny platu

Sezona MLB měla vypuknout 26. března, kvůli pandemii koronaviru ale byl její začátek odložen na neurčito. Nyní by soutěž podle majitelů klubů mohla odstartovat na začátku července, v základní části by mužstva místo obvyklých 162 zápasů odehrála jen 82 utkání.

Liga se už na snížení platů domluvila s rozhodčími, další úspory má přinést zkrácení draftu na pět kol místo loňských 40. Nyní jedná s hráčskou asociací, která je podle médií z návrhu masivních škrtů zklamaná. „Naprosto ale (návrh) odpovídá současné ekonomické realitě, které náš sport čelí,“ uvedlo vedení MLB v prohlášení.

Podle ESPN by nejlépe placení hráči ligy, Mike Trout z Los Angeles Angels a nadhazovač New York Yankees Gerrit Cole, dostali místo 36 milionů dolarů za rok jen osm. Baseballisté se smlouvou na milion dolarů by si v této sezoně přišli na 434 tisíc.