Všechno je jinak: Češi na ME ve flag fotbalu jedou, Rusové budou hrát jako neutrální

Kvůli startu Ruska na ME ve flag fotbalu, což je olympijská bezkontaktní verze amerického fotbalu, se česká asociace při pokračujícím konfliktu na Ukrajině původně účasti zřekla. „V současné situaci není možné, aby se naše týmy utkávaly na hřišti s Ruskem.
Tento názor sdílí i drtivá většina našich klubů, které nám daly doporučení na turnaj v této podobě neodcestovat,“ uvedl koncem srpna šéf ČAAF. Také řekl, že mezinárodní federace IFAF o navrácení ruských týmů do soutěží ostatní členské země předem neinformovala.
Situace se ale pro nadcházející šampionát změnila poté, co podle vysvětlení IFAF ruská strana přistoupila na zmíněná opatření na popud italských úřadů v souvislosti s vydáváním víz. „Bezprostředně po této informaci jsme od IFAF dostali nabídku vrátit se do turnaje, kterou jsme přijali. Věřím, že tuto nepříjemnou kapitolu máme alespoň pro tuto akci uzavřenou a můžeme se plně soustředit na výkony na hřišti,“ konstatoval Kroulík.
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Americký fotbal pozval Rusko. České výběry se ME na protest zřekly
Na šampionátu budou český flag fotbal reprezentovat smíšený výběr do 15 let a chlapci a dívky do 17 let. IFAF uvedla, že daná opatření jsou „výjimečná a jejich cílem je zajistit, aby mladí sportovci z Ruska mohli cestovat na soutěže do Itálie“.
O umožnění účasti ruských týmů na svých mládežnických akcích rozhodla IFAF v polovině srpna na základě dřívějšího doporučení Mezinárodního olympijského výboru.