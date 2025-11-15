Svěřenci finského trenéra Joonase Naavy naposledy prohráli 14. října loňského roku na hřišti Tatranu Střešovice 2:6. V této sezoně jsou bez ztrátu bodu první s náskokem tří bodů před druhým týmem Vary Bohemians, který doma zdolal třetí Tatran Střešovice 10:7.
Mladá Boleslav v minulém ročníku po porážce s Tatranem vyhrála zbývajících 21 utkání základní části a ztratila v nich jediný bod s Bohemians. Dlouhodobé soutěži kralovala poosmé. V play off potom ovládla všech devět utkání a po výhře v superfinále v pražské O2 areně nad Střešovicemi 7:4 získala počtvrté titul.
Předchozí sérii 40 výher natáhli Středočeši od 4. října 2020 do 2. října 2021. Nové maximum mohou vytvořit v pondělí doma proti Sokolu Královské Vinohrady. Na dnešní výhře se podílel třemi góly a dvěma asistencemi finský útočník Joakim Lund, pět bodů za branku a čtyři asistence si připsal i Adam Delong. Hattrick zaznamenali také Adam Hemerka a Mikeš Motejzík.
Výhru Varů Bohemians řídil čtyřmi body za dvě trefy a stejný počet asistencí Karel Petrák. Dvě branky a přihrávku si za vítěze připsal Matúš Gajdoš.
Superliga florbalistů
10. kolo
Ústí nad Labem - Mladá Boleslav 4:15 (0:2, 1:8, 3:5)
Tabulka:
|1.
|Mladá Boleslav
|10
|10
|0
|0
|0
|123:33
|30
|2.
|Vary Bohemians
|10
|9
|0
|0
|1
|101:51
|27
|3.
|Tatran Střešovice
|10
|8
|0
|0
|2
|87:43
|24
|4.
|Vítkovice
|10
|7
|0
|1
|2
|59:49
|22
|5.
|Pardubice
|9
|5
|0
|1
|3
|51:33
|16
|6.
|Chodov
|10
|5
|0
|1
|4
|64:53
|16
|7.
|Sparta Praha
|9
|4
|1
|0
|4
|53:50
|14
|8.
|Kladno
|10
|4
|0
|1
|5
|49:77
|13
|9.
|Česká Lípa
|10
|2
|2
|1
|5
|48:70
|11
|10.
|Liberec
|10
|3
|0
|1
|6
|57:77
|10
|11.
|Ostrava
|10
|2
|2
|0
|6
|35:62
|10
|12.
|Ústí nad Labem
|10
|2
|0
|0
|8
|32:70
|6
|13.
|Královské Vinohrady
|10
|1
|1
|0
|8
|32:62
|5
|14.
|Hattrick Brno
|10
|1
|0
|0
|9
|36:97
|3