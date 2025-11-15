Florbalisté Mladé Boleslavi vyrovnali 40. výhrou v řadě superligový rekord

  21:44
Florbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v 10. kole superligy na hřišti nováčka Ústí nad Labem 15:4 a čtyřicátou výhrou za sebou vyrovnali vlastní rekord v domácí nejvyšší soutěži.

Momentka ze souboje florbalistů Mladé Boleslavi a Vinohrad. | foto: Miloš Moc, Florbal Mladá Boleslav

Svěřenci finského trenéra Joonase Naavy naposledy prohráli 14. října loňského roku na hřišti Tatranu Střešovice 2:6. V této sezoně jsou bez ztrátu bodu první s náskokem tří bodů před druhým týmem Vary Bohemians, který doma zdolal třetí Tatran Střešovice 10:7.

Mladá Boleslav v minulém ročníku po porážce s Tatranem vyhrála zbývajících 21 utkání základní části a ztratila v nich jediný bod s Bohemians. Dlouhodobé soutěži kralovala poosmé. V play off potom ovládla všech devět utkání a po výhře v superfinále v pražské O2 areně nad Střešovicemi 7:4 získala počtvrté titul.

Předchozí sérii 40 výher natáhli Středočeši od 4. října 2020 do 2. října 2021. Nové maximum mohou vytvořit v pondělí doma proti Sokolu Královské Vinohrady. Na dnešní výhře se podílel třemi góly a dvěma asistencemi finský útočník Joakim Lund, pět bodů za branku a čtyři asistence si připsal i Adam Delong. Hattrick zaznamenali také Adam Hemerka a Mikeš Motejzík.

Výhru Varů Bohemians řídil čtyřmi body za dvě trefy a stejný počet asistencí Karel Petrák. Dvě branky a přihrávku si za vítěze připsal Matúš Gajdoš.

Superliga florbalistů

10. kolo

Ústí nad Labem - Mladá Boleslav 4:15 (0:2, 1:8, 3:5)
Ostrava - Česká Lípa 5:4 po sam. nájezdech (2:2, 0:1, 2:1 - 0:0)
Vary Bohemians - Tatran Střešovice 10:7 (4:2, 1:1, 5:4)
Vítkovice - Liberec 8:4 (4:0, 2:1, 2:3)
Chodov - Hattrick Brno 10:8 (0:1, 3:5, 7:2)

Tabulka:

1.Mladá Boleslav1010000123:3330
2.Vary Bohemians109001101:5127
3.Tatran Střešovice10800287:4324
4.Vítkovice10701259:4922
5.Pardubice9501351:3316
6.Chodov10501464:5316
7.Sparta Praha9410453:5014
8.Kladno10401549:7713
9.Česká Lípa10221548:7011
10.Liberec10301657:7710
11.Ostrava10220635:6210
12.Ústí nad Labem10200832:706
13.Královské Vinohrady10110832:625
14.Hattrick Brno10100936:973
Výsledky

