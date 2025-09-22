Bulhaři v Manile zatím neprohráli a vybojují nejlepší umístění po 15 letech. Tehdy skončili na MS v Itálii sedmí. V dnešním osmifinále proti Portugalsku potvrdil formu jedenadvacetiletý smečař Aleksandar Nikolov. Pozici druhého nejvíce bodujícího hráče turnaje si upevnil dalšími 19 body.
Také Američané zůstali stoprocentní a popáté za sebou postoupili na MS mezi osm nejlepších. V bronzovém týmu z loňských olympijských her v Paříži se 26 body včetně sedmi es blýskl Gabriel Garcia. Slovinci nezopakují překvapivé čtvrté místo z předchozího šampionátu.
Mistrovství světa volejbalistů v Manile
Osmifinále
Bulharsko - Portugalsko 3:0 (19, 23, 13)
USA - Slovinsko 3:1 (-19, 22, 17, 20)