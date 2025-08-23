Srbské volejbalistky vykročily na MS za obhajobou vítězstvím nad Ukrajinou

Autor: ,
  18:04
Srbské volejbalistky vykročily za třetím zlatem z mistrovství světa v řadě vítězstvím 3:0 nad Ukrajinou. Na šampionátu v Thajsku zvládly bez problémů svůj úvodní duel skupiny H v Bangkoku, hvězda posledních let Tijana Boškovičová táhla srbský tým s 19 body. Na posledních dvou MS při zisku titulu osmadvacetiletá univerzálka získala cenu pro nejužitečnější hráčku.

Srbské volejbalistky slaví povedenou akci. | foto: RUNGROJ YONGRIT / EPA Profimedia.cz

Do šampionátu úspěšně vstoupily také další spolufavoritky z Polska, byť pro ně byl začátek úvodního zápasu proti Vietnamu jako ve zlém snu. S nováčkem MS prohrály senzačně úvodní set 23:25, pak už dominovaly 25:10, 25:12, 25:22 a do tabulky skupiny G si připsaly první tři body. Polské hráčky před mistrovstvím světa získaly v Lize národů bronz.

Česká reprezentace v pátek podlehla Argentině 1:3, v neděli nastoupí proti Slovinsku od 11:00 SELČ. Zbývajícím účastníkem skupiny D jsou Američanky.

Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku

Skupina E (Nakhon Ratčasima):
Kanada - Bulharsko 3:1 (23, 18, -23, 18)
Turecko - Španělsko 3:0 (18, 20, 23)

Skupina F (Čiang Mai):
Dominikánská republika - Kolumbie 3:0 (15, 18, 13)
Čína - Mexiko 3:1 (-22, 24, 10, 18)

Skupina G (Phuket):
Německo - Keňa 3:0 (22, 88, 20)
Polsko - Vietnam 3:1 (-23, 10, 12, 22)

Skupina H (Bangkok):
Japonsko - Kamerun 3:0 (21, 17, 19)
Srbsko - Ukrajina 3:0 (21, 19, 17)

Tabulka skupiny E

1.Turecko110003:075:613
2.Kanada110003:198:843
3.Bulharsko100011:384:980
4.Španělsko100010:361:750

Tabulka skupiny F

1.Dominikánská republika110003:075:463
2.Čína110003:198:773
3.Mexiko100011:377:980
4.Kolumbie100010:346:750

Tabulka skupiny G

1.Německo110003:075:503
2.Polsko110003:198:693
3.Vietnam100011:369:980
4.Keňa100010:350:750

Tabulka skupiny H

1.Srbsko110003:075:573
1.Japonsko110003:075:573
3.Ukrajina100010:357:750
3.Kamerun100010:357:750

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Teplice vs. JablonecFotbal - 6. kolo - 23. 8. 2025:Teplice vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 50.00
  • 6.80
  • 1.12
Plzeň vs. KarvináFotbal - 6. kolo - 23. 8. 2025:Plzeň vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.70
  • 1.70
  • 10.00
Zlín vs. LiberecFotbal - 6. kolo - 23. 8. 2025:Zlín vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.18
  • 5.20
  • 35.00
Opava vs. VlašimFotbal - 7. kolo - 23. 8. 2025:Opava vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.09
  • 7.60
  • 60.00
Táborsko vs. Ústí n. L.Fotbal - 7. kolo - 23. 8. 2025:Táborsko vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 60.00
  • 250.00
Arsenal vs. LeedsFotbal - 2. kolo - 23. 8. 2025:Arsenal vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.30
  • 5.20
  • 11.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

ONLINE: Plzeň - Karviná 1:1, hosté srovnávají, přesně k tyči se trefil Štorman

Sledujeme online

Plzeňští fotbalisté stále čekají na první domácí vítězství v novém ročníku Chance Ligy. Vybojovat ho zkusí v 6. kole proti Karviné. Zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

23. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  18:32

ONLINE: Teplice - Jablonec 0:1, trefil se Jawo, VAR ruší Pulkrabovu červenou

Sledujeme online

Po pěti kolech jsou jedním ze tří neporažených týmů Chance Ligy. Tuhle bilanci chtějí jablonečtí fotbalisté udržet i proti Teplicím. Zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

23. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  18:30

ONLINE: Tottenham zdolal City, Aston Villa padla. Arsenal hostí nováčka z Leedsu

Sledujeme online

Fotbalisté Tottenhamu na úvod sobotního programu 2. kola anglické ligy porazili Manchester City na jeho stadionu 2:0. Další ztrátu si připsala Aston Villa, která prohrála na půdě Brentfordu 0:1 a...

23. srpna 2025  13:17,  aktualizováno  18:25

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

23. srpna 2025  18:19

Spartu čeká už jedenáctý soutěžní zápas. Milla potká bývalý klub: Zvláštní příležitost

Sparťanští fotbalisté nastoupí k dalšímu utkání ani ne sedmdesát hodin poté, co sudí ukončil čtvrteční zápas s lotyšskou Rigou. Po nedělním duelu s Duklou budou mít pauzu zhruba jen dalších...

23. srpna 2025  18:18

Perfektní práce Alpecinu na úvod Vuelty. Philipsen má triumf i červený dres

Je to jeho teprve čtvrté vítězství v této sezoně, stejně jako to třetí ale patří mezi úplně nejcennější. Jasper Philipsen po učebnicové práci svého týmu Alpecin-Deceuninck ovládl rozdílem třídy první...

23. srpna 2025  13:10,  aktualizováno  18:16

Hoffenheim otočil zápas s Leverkusenem. V základu hráli Schick, Coufal i Hranáč

Leverkusen v úvodním kole německé fotbalové bundesligy neudržel vedení a na domácí půdě podlehl Hoffenheimu 1:2. Český útočník Patrik Schick, který v dresu domácích vicemistrů odehrál celý zápas,...

23. srpna 2025  18:08

Srbské volejbalistky vykročily na MS za obhajobou vítězstvím nad Ukrajinou

Srbské volejbalistky vykročily za třetím zlatem z mistrovství světa v řadě vítězstvím 3:0 nad Ukrajinou. Na šampionátu v Thajsku zvládly bez problémů svůj úvodní duel skupiny H v Bangkoku, hvězda...

23. srpna 2025  18:04

ONLINE: Zlín - Liberec 1:0, před půlí posílá nováčka do vedení Kalabiška z penalty

Sledujeme online

Před týdnem poprvé prohráli, přesto se stále zlínští fotbalisté drží na předních příčkách ligové tabulky. V 6. kole doma vyzvou Liberec, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné...

23. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  17:44

Na trati myšlenky na titul ještě zahnal. Pak ale Fuksa slavil: Jsem happy jak dva grepy

Šlo o naprostou dominanci. Po pár stovkách metrů asi nikdo moc nepochyboval, že si jede pro vítězství. Kanoista Martin Fuksa na mistrovství světa v Miláně jasně obhájil titul na olympijském...

23. srpna 2025  17:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kajakář Krejčí obhájil titul ve vodním slalomu, Lipno poznalo tři nové šampiony

Kajakář Jakub Krejčí jako jediný dokázal na domácím šampionátu v Lipně nad Vltavou obhájit český titul ve vodním slalomu. V ostatních třech disciplínách byli premiéroví vítězové - na kajaku Bára...

23. srpna 2025  17:26

Bittner si na závodě Kolem Beneluxu dospurtoval podruhé pro druhé místo

Pavel Bittner dospurtoval na druhém místě ve čtvrté etapě cyklistického závodu Kolem Beneluxu alias Renewi Tour. Český jezdec stáje Picnic PostNL nestačil v závěru klasikářské, 198,5 km dlouhé trasy...

23. srpna 2025  16:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.