Do šampionátu úspěšně vstoupily také další spolufavoritky z Polska, byť pro ně byl začátek úvodního zápasu proti Vietnamu jako ve zlém snu. S nováčkem MS prohrály senzačně úvodní set 23:25, pak už dominovaly 25:10, 25:12, 25:22 a do tabulky skupiny G si připsaly první tři body. Polské hráčky před mistrovstvím světa získaly v Lize národů bronz.
Česká reprezentace v pátek podlehla Argentině 1:3, v neděli nastoupí proti Slovinsku od 11:00 SELČ. Zbývajícím účastníkem skupiny D jsou Američanky.
Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku
Skupina E (Nakhon Ratčasima):
Skupina F (Čiang Mai):
Skupina G (Phuket):
Skupina H (Bangkok):
Tabulka skupiny E
|1.
|Turecko
|1
|1
|0
|0
|0
|3:0
|75:61
|3
|2.
|Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|98:84
|3
|3.
|Bulharsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|84:98
|0
|4.
|Španělsko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:3
|61:75
|0
Tabulka skupiny F
|1.
|Dominikánská republika
|1
|1
|0
|0
|0
|3:0
|75:46
|3
|2.
|Čína
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|98:77
|3
|3.
|Mexiko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|77:98
|0
|4.
|Kolumbie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:3
|46:75
|0
Tabulka skupiny G
|1.
|Německo
|1
|1
|0
|0
|0
|3:0
|75:50
|3
|2.
|Polsko
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|98:69
|3
|3.
|Vietnam
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|69:98
|0
|4.
|Keňa
|1
|0
|0
|0
|1
|0:3
|50:75
|0
Tabulka skupiny H
|1.
|Srbsko
|1
|1
|0
|0
|0
|3:0
|75:57
|3
|1.
|Japonsko
|1
|1
|0
|0
|0
|3:0
|75:57
|3
|3.
|Ukrajina
|1
|0
|0
|0
|1
|0:3
|57:75
|0
|3.
|Kamerun
|1
|0
|0
|0
|1
|0:3
|57:75
|0