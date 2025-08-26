Slovinské volejbalistky smetly Argentinu, Češkám zůstala šance na postup

Autor: ,
  13:32
Slovinské volejbalistky ve svém závěrečném utkání ve skupině D na mistrovství světa porazily 3:0 Argentinu a pomohly tím české reprezentaci udržet šanci na postup do osmifinále. Česko potřebuje porazit ve svém třetím duelu favorizovaný tým Spojených států amerických, který už má jisté první místo ve skupině. Zápas začne v úterý ve 14:30 SELČ.

Slovinské volejbalistky Emi Juričová, Nika Milošičová a Fatoumatta Sillahová oslavují výhru nad Argentinou. | foto: Mustafa Hatipoglu / ANADOLU / Anadolu via AFP Profimedia.cz

Argentinky měly boj o postup ve vlastních rukou, tříbodová výhra nad Slovinskem by jim dala jistotu. Nezopakovaly ale výkon, díky němuž na úvod turnaje porazily 3:1 českou reprezentaci, a prohrály 20:25, 22:25 a 21:25.

Slovinský tým tentokrát za vedení 2:0 na sety nepřipustil obrat, který proti němu předvedly české reprezentantky, a se čtyřmi body se posunul na postupové druhé místo tabulky. Dvaadvaceti body mu k tomu pomohla smečařka Fatoumatta Sillahová.

České volejbalistky mají díky pomoci Slovinek šanci projít do vyřazovacích bojů. Američanky jsou sice jako stříbrné olympijské medailistky a sedmý tým světového žebříčku favoritkami skupiny, ale v závěrečném duelu jim už z hlediska pořadí ve skupině o nic nepůjde. České volejbalistky je navíc v posledním vzájemném utkání překvapivě porazily, udolaly je 3:2 na sety v letošní Lize národů.

Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku

Skupina D (Nakhon Ratčasima):
Slovinsko - Argentina 3:0 (20, 22, 21)

14:30 USA - Česko

Tabulka:

1.USA220006:2190:1526
2.Slovinsko310116:6263:2614
3.Argentina310024:7225:2623
4.Česko201014:5195:1982

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. ProstějovFotbal - 2. kolo - 26. 8. 2025:Třinec vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
26. 8. 16:00
  • 2.35
  • 3.26
  • 2.67
Osvětim vs. Frýdek-M.Hokej - - 26. 8. 2025:Osvětim vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 1.85
  • 4.14
  • 3.41
Karlovy Vary vs. LitvínovHokej - - 26. 8. 2025:Karlovy Vary vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.62
Velvary vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 26. 8. 2025:Velvary vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 9.32
  • 5.99
  • 1.21
Torres vs. BartoňTenis - 1. kolo - 26. 8. 2025:Torres vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 5.04
  • -
  • 1.13
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem, Muchová na US Open udolala Venus W.

Poslední zápas v jinak parádní kariéře Petře Kvitové vůbec nevyšel. V prvním kole US Open, o kterém dopředu avizovala, že bude jejím rozlučkovým turnajem, utržila nelichotivý debakl 1:6 a 0:6 od...

Hokejová dvacítka se v Chomutově naladí na MS, fanouškům se předvede i Mrtka

Poslední společný test před mistrovstvím světa. Hokejová dvacítka se pod vedením trenéra Patrika Augusty představí od středy do neděle v Chomutově na Turnaji pěti zemí a domácí sestava je...

26. srpna 2025  14:10

Chytil není útočník do základu, řekl Tvrdík. Slavia dál shání posilu, líbí se jí Prekop

V úvodních šesti kolech nového ročníku nastříleli dvanáct branek, což není vyloženě málo, ale i tak všichni vidí, že to v útoku slávistických fotbalistů drhne. Proto nepřekvapí, že dlouhodobě usilují...

26. srpna 2025  13:50

Slovinské volejbalistky smetly Argentinu, Češkám zůstala šance na postup

Slovinské volejbalistky ve svém závěrečném utkání ve skupině D na mistrovství světa porazily 3:0 Argentinu a pomohly tím české reprezentaci udržet šanci na postup do osmifinále. Česko potřebuje...

26. srpna 2025  13:32

Chelsea štvalo, že o něj přišla, mladík teď spasil Liverpool. Rodí se nová hvězda?

Od Arneho Slota to byl pořádný risk. V šesté nastavené minutě, za stavu 2:2 a ve chvíli, kdy byl Newcastle i v početním oslabení lepším týmem, poslal do hry teprve šestnáctiletého Ria Ngumohu. A...

26. srpna 2025  12:47

Vuelta ONLINE: Nejdelší etapa a alpský přejezd. V horách uniká pětice

Sledujeme online

Peloton se ve čtvrté etapě Vuelty loučí s Itálií a přes alpské vrcholy jede pozdravit Francii do cílového Voiron. Ve 207 kilometrů dlouhém klání – nejdelším v 80. ročníku španělské Grand Tour – na...

26. srpna 2025  11:38,  aktualizováno  12:46

Přespříliš zanícený trenér skončil v nemocnici. Němci začnou s náhradníkem

Němečtí spolufavorité se na středeční vstup do EuroBasketu připravují bez hlavního trenéra. Španělský kouč úřadujících mistrů světa Álex Mumbrú musel být v Tampere, kde jeho tým odehraje základní...

26. srpna 2025  12:19

Sparta v Konferenční lize: program předkola, historie, kde sledovat

Fotbalisté Sparty přešli i 3. předkolo Konferenční ligy. Bez problémů vyřadili Ararat Armenia a čeká je play off. Poslední překážkou je FC Riga. Sparťané doma zvítězili 2:0 a zbývá zvládnout odvetu....

1. srpna 2025  10:35,  aktualizováno  26.8 12:06

Fotbalové přestupy ONLINE: Krejčí letí do Anglie na prohlídku, Zafeiris už je v Řecku

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

26. srpna 2025  11:25

Bratrovi ujela ruka se strojkem. Holohlavý Alcaraz šokuje soupeře i fanoušky

V prvním kole US Open si bez větších potíží poradil s domácím Reillym Opelkou, ale místo výkonu všichni řešili jeho vizáž. Carlos Alcaraz zahájil poslední grandslam sezony s extrémně krátkým, skoro...

26. srpna 2025  11:02

Sparta míří na odvetu do Rigy bez pěti marodů. Kolik jí přinese případný postup?

Sparťanští fotbalisté se naposledy v létě vydávají za poháry. Jestli jejich cesty po Evropě budou pokračovat i od října do konce podzimu, rozhodne středeční souboj v Rize. Do Lotyšska odletěli s...

26. srpna 2025  10:55

Zmohl ji covid, přepadly emoce. A co dál? Kvitová by chtěla hrát debl s Navrátilovou

Konec jedné éry. Tak po prvním kole US Open zhodnotila Petra Kvitová svůj poslední zápas kariéry, ve kterém podlehla Dianě Parryové hrozivým výsledkem 1:6, 0:6. U tenisu by majitelka dvou...

26. srpna 2025  9:38

Válečníci našli náhradu za Ogundirana, Američan Davis zářil v Norsku i v Evropě

To nejlepší na konec. Basketbalový Děčín našel nového lídra, poslední posilou letošního ligového semifinalisty je Američan Dashawn Davis, nejlepší střelec loňského evropského poháru ENBL a...

26. srpna 2025  9:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.