Argentinky měly boj o postup ve vlastních rukou, tříbodová výhra nad Slovinskem by jim dala jistotu. Nezopakovaly ale výkon, díky němuž na úvod turnaje porazily 3:1 českou reprezentaci, a prohrály 20:25, 22:25 a 21:25.
Slovinský tým tentokrát za vedení 2:0 na sety nepřipustil obrat, který proti němu předvedly české reprezentantky, a se čtyřmi body se posunul na postupové druhé místo tabulky. Dvaadvaceti body mu k tomu pomohla smečařka Fatoumatta Sillahová.
České volejbalistky mají díky pomoci Slovinek šanci projít do vyřazovacích bojů. Američanky jsou sice jako stříbrné olympijské medailistky a sedmý tým světového žebříčku favoritkami skupiny, ale v závěrečném duelu jim už z hlediska pořadí ve skupině o nic nepůjde. České volejbalistky je navíc v posledním vzájemném utkání překvapivě porazily, udolaly je 3:2 na sety v letošní Lize národů.
Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku
Skupina D (Nakhon Ratčasima):
14:30 USA - Česko
Tabulka:
|1.
|USA
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|190:152
|6
|2.
|Slovinsko
|3
|1
|0
|1
|1
|6:6
|263:261
|4
|3.
|Argentina
|3
|1
|0
|0
|2
|4:7
|225:262
|3
|4.
|Česko
|2
|0
|1
|0
|1
|4:5
|195:198
|2