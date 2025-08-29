Srbské volejbalistky MS potřetí v řadě nevyhrají, končí v osmifinále

Autor: ,
  16:15
Srbské volejbalistky potřetí za sebou mistrovství světa nevyhrají. V osmifinále šampionátu v Bangkoku podlehly Nizozemkám v pěti setech. Obhájkyně titulu při absenci zraněné hvězdy Tijany Boškovičové smazaly manko 0:2, ale v tiebreaku prohrály 11:15.

Nizozemská volejbalistka Marrit Jasperová smečuje proti srbskému dvojbloku Sladana Mirkovičová a Maja Aleksičová. | foto: RUNGROJ YONGRIT / EPA Profimedia.cz

Nizozemské hráčky uspěly i ve čtvrtém zápase na turnaji, na který se naladily před 11 dny výhrou 3:0 v generálce právě proti Srbsku. Vítězky předchozích dvou světových šampionátů prohrály už závěrečný zápas ve skupině s Japonskem (1:3) a neuspěly ani v osmifinálové bitvě.

Nepomohlo jim ani 31 bodů Aleksandry Uzelacové, Vanja Ivanovičová se postarala o 24 bodů. V nizozemském týmu byla nejproduktivnější Nika Daalderopová s 19 body.

„Nemůžu tomu uvěřit. Mám ohromnou radost,“ řekla její spoluhráčka Marrit Jasperová. „První dva sety byly těsné, pak nám to trochu uteklo, ale v pravou chvíli jsme se vrátily. Čtvrtfinále byl náš cíl, teď půjdeme za dalším,“ uvedla. Nizozemky vylepší 12. místo z roku 2022. Jejich nejlepším výsledkem na MS je čtvrtá pozice z roku 2018.

Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku

Osmifinále

Nizozemsko - Srbsko 3:2 (25, 24, -22, -20, 11)

15:30 Japonsko - Thajsko.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Frýdek-M. vs. Banská BystricaHokej - - 29. 8. 2025:Frýdek-M. vs. Banská Bystrica //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.25
  • 4.00
  • 2.60
Lehečka vs. CollignonTenis - 3. kolo - 29. 8. 2025:Lehečka vs. Collignon //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.12
  • -
  • 6.00
Mountfield HK vs. OdenseHokej - 1. kolo - 29. 8. 2025:Mountfield HK vs. Odense //www.idnes.cz/sport
29. 8. 17:30
  • 1.18
  • 8.03
  • 11.70
Kometa Brno vs. BrynäsHokej - 1. kolo - 29. 8. 2025:Kometa Brno vs. Brynäs //www.idnes.cz/sport
29. 8. 19:00
  • 2.68
  • 4.36
  • 2.18
Vondroušová vs. PaoliniováTenis - 3. kolo - 29. 8. 2025:Vondroušová vs. Paoliniová //www.idnes.cz/sport
29. 8. 19:00
  • 1.89
  • -
  • 1.97
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Češi se na ME zlepšili, ale favorizovaní Turci ukázali sílu. Rozstřílel se Peterka

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Podali o poznání lepší výkon než na úvod evropského šampionátu. Hráli rychleji, zapáleněji, ale také poznali, že sebevědomí soupeři potrestají téměř každý nedoraz, kterého se dopustí. Čeští...

29. srpna 2025  13:25,  aktualizováno  17:08

US Open ONLINE: O osmifinále usilují čtyři Češi, jako první hraje Lehečka

Sledujeme online

Hned čtyři čeští tenisté chtějí v pátečním programu US Open proklouznout do osmifinále. Jiří Lehečka hraje s belgickým outsiderem Raphaëlem Collignonem, postupně půjdou na betonové kurty ve Flushing...

29. srpna 2025  16:59,  aktualizováno 

Vuelta ONLINE: Poslední stoupání dne. Ayuso z úniku útočí a získává náskok

Sledujeme online

Sedmá etapa španělské Vuelty, znovu finiš na vrchařskou prémii první kategorie. Dějství měří 188 kilometrů a cyklisté během něj nastoupají přes 4 200 výškových metrů. Přehází další den v horách...

29. srpna 2025  16:49

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

29. srpna 2025  16:38

Plzeň bude hrát na AS Řím, v Evropské lize vyzve i Porto, Malmö či Fenerbahce

Znovu do Říma, tentokrát ale na utkání s tamním AS. Plzeňští fotbalisté si v rámci hlavní fáze Evropské ligy zopakují také zápas na Ferencvárosi, čeká je rovněž výjezd na Basilej a do Atén proti...

29. srpna 2025  12:45,  aktualizováno  16:34

Srbské volejbalistky MS potřetí v řadě nevyhrají, končí v osmifinále

Srbské volejbalistky potřetí za sebou mistrovství světa nevyhrají. V osmifinále šampionátu v Bangkoku podlehly Nizozemkám v pěti setech. Obhájkyně titulu při absenci zraněné hvězdy Tijany Boškovičové...

29. srpna 2025  16:15

Požární poplach, pak si němečtí mistři světa zastříleli proti Švédsku

Basketbaloví mistři světa Němci zvládli bez potíží i druhý zápas na evropském šampionátu. V Tampere zvítězili nad Švédskem 105:83. Před utkáním je nerozhodil ani planý požární poplach, který je podle...

29. srpna 2025  15:30,  aktualizováno  16:09

Nominace Chorého? V nároďáku prohřešky neměl, řekl Hašek. Stojí za ním i Nedvěd

Jeho chování odsoudila i Slavia. Šéf disciplinárky, jenž mu napařil šestizápasový trest, mluvil o zavrženíhodném činu. Přesto figuruje útočník Tomáš Chorý v aktuální nominaci fotbalové reprezentace a...

29. srpna 2025  15:31

Olomouc v Konferenční lize: program, soupeři, historie, kde sledovat

Sedm let půstu je pryč, fotbalisté Olomouce zase hrají v Evropě. Triumf v domácím poháru je zařadil přímo do play off Evropské ligy, ve kterém vyzvali Malmö. Na švédský tým sice nestačili (0:3 a...

29. srpna 2025  15:23

Plzeň v Evropské lize: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Fotbalisty Plzně čeká minimálně osm zápasů v Evropské lize 2025/26. Do ligové fáze se dostali po neúspěšném 3. předkole Ligy mistrů. Kdy a s kým bude český vicemistr hrát, jaké jsou termíny zápasů a...

29. srpna 2025  15:22

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Sparta v Konferenční lize: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Fotbalisté Sparty si zahrají ligovou fázi Konferenční ligy. Po úspěšné cestě předkolem narazí na soupeře, kteří nejsou úplně atraktivní, ale skýtají větší šanci na úspěch. Kdy a s kým bude Sparta...

1. srpna 2025  10:35,  aktualizováno  29.8 15:21

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

29. srpna 2025  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.