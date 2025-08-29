Nizozemské hráčky uspěly i ve čtvrtém zápase na turnaji, na který se naladily před 11 dny výhrou 3:0 v generálce právě proti Srbsku. Vítězky předchozích dvou světových šampionátů prohrály už závěrečný zápas ve skupině s Japonskem (1:3) a neuspěly ani v osmifinálové bitvě.
Nepomohlo jim ani 31 bodů Aleksandry Uzelacové, Vanja Ivanovičová se postarala o 24 bodů. V nizozemském týmu byla nejproduktivnější Nika Daalderopová s 19 body.
„Nemůžu tomu uvěřit. Mám ohromnou radost,“ řekla její spoluhráčka Marrit Jasperová. „První dva sety byly těsné, pak nám to trochu uteklo, ale v pravou chvíli jsme se vrátily. Čtvrtfinále byl náš cíl, teď půjdeme za dalším,“ uvedla. Nizozemky vylepší 12. místo z roku 2022. Jejich nejlepším výsledkem na MS je čtvrtá pozice z roku 2018.
Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku
Osmifinále
Nizozemsko - Srbsko 3:2 (25, 24, -22, -20, 11)
15:30 Japonsko - Thajsko.