Ustrašení z Brazílie. Volejbalisté druhý duel na MS hladce prohráli

Autor: ,
  7:01
Čeští volejbalisté po výhře nad Srbskem další senzaci na mistrovství světa nevyvolali, s Brazílií hladce prohráli. Trojnásobným mistrům světa v Manile podlehli za hodinu a deset minut 0:3 po setech 11:25, 22:25 a 18:25. Nejproduktivnějším hráčem českého týmu byl se 14 body Lukáš Vašina, dalších devět bodů přidal jeho smečařský kolega Jan Galabov.

Český volejbalista Patrik Indra během zápasu na mistrovství světa. | foto: FIVB/BETAPHOTO / Sipa Press / ProfimediaProfimedia.cz

Svěřenci Jiřího Nováka ke druhému zápasu ve skupině H nastoupili s velkým respektem a první set skončil debaklem. Čtrnáctibodový rozdíl byl nejvyšší v jakémkoliv dosavadním duelu aktuálního světového šampionátu na Filipínách.

Ve druhé sadě se čeští hráči oklepali a drželi s favoritem krok. Rozehrál se zejména Vašina, jenž v této sadě zaznamenal osm bodů. V koncovce ale čeští volejbalisté neuspěli. Sadu ukončili dvěma chybami. Nejdříve Patrik Indra zkazil servis a pak Marek Šotola poslal útok daleko do autu.

Do třetího setu nasadil trenér Novák na post univerzála Šotolu místo Indry, ale na vývoji zápasu se nic nezměnilo. Brazilci, kteří získali medaile na posledních šesti světových šampionátech, záhy odskočili na několikabodový rozdíl a zápas bez větších problémů dotáhli do konce. Pomohly jim k tomu i chyby českých hráčů. Celkem Česko za tři sety udělalo 21 nevynucených chyb, z toho třináct na servisu.

Trenér Novák České televizi řekl, že jeho svěřenci měli příliš velký respekt. „Vlastním nedůrazem jsme vstoupili trošku hůř do toho zápasu. Svoje šance jsme nevyužili a pak jsme hráli to, co nám soupeř dovolil. To nastavení musí být jiné, musíme si víc věřit. Nemůžeme jít do zápasu s tím, že se něčeho bojíme,“ uvedl.

Ocenil české vzepětí ve druhé sadě. „Tam jsme se dobře vrátili a měli bodové situace, které jsme ale nedohráli. Bylo tam pár taktických problémů na hřišti. Jsou to malé věci, které, když se sejdou, zápas může vypadat jinak. Nesešly se, tak je výsledek takový, jaký je,“ doplnil kouč.

O postup ze skupiny tak budou Češi hrát ve čtvrtek v závěrečném utkání s Čínou. „Kdyby nám někdo před turnajem řekl, že si můžeme s Čínou zahrát o přímý postup, tak bychom to brali. Teď ta situace asi nastane, pokud se to nějak nezamotá,“ uvedl k nadcházejícímu duelu trenér Novák. Čína na úvod svého působení na MS prohrála s Brazílií 1:3 na sety. V úterý se od 15:00 SELČ utká se Srbskem.

Mistrovství světa volejbalistů v Manile

Skupina H:

Brazílie - Česko 3:0 (11, 22, 18)
Rozhodčí: Mokrý (SR), Maroszek (Pol.). Čas: 70 min. Diváci: 528.
Sestava a body Česka: Zajíček 1, Bartůněk, Vašina 14, Klimeš 4, Indra 6, Galabov 9, libero Moník – Šotola 3, Srb, Licek, Benda. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Brazílie: Alan 12, Arthur 11, Judson 10.

15:00 Srbsko - Čína

Skupina A:

07:30 Írán - Tunisko
11:30 Filipíny - Egypt

Skupina C:

Argentina - Jižní Korea 3:1 (22, -23, 21, 18)
2:00 Francie - Finsko

Skupina F:

08:00 Ukrajina - Alžírsko
15:30 Itálie - Belgie

Skupina H:

1.Brazílie220006:1169:1426
2.Česko210013:3126:1403
3.Čína100011:391:940
4.Srbsko100010:365:750

Skupina C:

1.Argentina211006:3200:1915
2.Francie110003:075:463
3.Finsko100102:3105:1021
4.Jižní Korea200021:6132:1730
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Krejčíková vs. ProzorovováTenis - 1. kolo - 16. 9. 2025:Krejčíková vs. Prozorovová //www.idnes.cz/sport
16. 9. 08:00
  • 1.31
  • -
  • 3.35
Dodig vs. KolářTenis - 1. kolo - 16. 9. 2025:Dodig vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
16. 9. 11:30
  • 2.20
  • -
  • 1.61
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Mexická paráda Bartůňkové: posun o sto míst, už je výš než před trestem za doping

Možná vás ta zpráva vzhledem k české daviscupové euforii minula, ale to by byla škoda. Tak tedy pro jistotu: devatenáctiletá česká tenistka Nikola Bartůňková má za sebou životní turnaj. Na akci WTA...

16. září 2025  6:45

KVÍZ: Slavia v Lize mistrů: první střelec, příběh Čaroděje i nechtěný rekord. Vzpomínáte?

Poprvé před osmnácti a podruhé před šesti lety. Fotbalová Slavia se těší na třetí účast v prestižní Lize mistrů, která pro ni odstartuje domácím utkáním s norským Bodö/Glimt. Vzpomínáte, čím si ve...

vydáno 16. září 2025

Kouč největší hvězdou. Norský Trpišovský nařizuje sedět ve tmě, velkokluby odmítá

Premium

Když se zrovna nehrál zápas, scházeli se na stadionu každé ráno před devátou. Snídaně a trénink až pak. Kdy až pak? Až po meditaci, kterou vyžadoval zarputilý trenér Kjetil Knutsen. Patnáct minut ve...

16. září 2025

Na prestižním Laver Cupu budou dva Češi. Macháč přijal roli náhradníka

Český tenista Tomáš Macháč se v závěru týdne zúčastní Laver Cupu v San Franciscu jako oficiální náhradník evropského výběru. Doplní tak svého daviscupového spoluhráče Jakuba Menšíka, jenž je členem...

15. září 2025  21:52

Tragédie při tréninku. Na předsezonním kempu zemřel italský sjezdař Franzoso

Italský sjezdař Matteo Franzoso zemřel na následky zranění hlavy, která utrpěl při sobotním pádu během předsezonního tréninkového kempu v Chile. O úmrtí pětadvacetiletého lyžaře informoval na svém...

15. září 2025  21:34

Zemřela legenda New York Rangers. Gólman Giacomin patřil do Síně slávy NHL

Ve věku 86 let zemřel hokejový brankář Ed Giacomin, člen Síně slávy a legenda klubu New York Rangers. Na webu to uvedla NHL, v níž rodák ze Sudbury v Ontariu hrál v letech 1965 až 1978. Za Rangers...

15. září 2025  20:11

Vítězný návrat Plíškové. Češka po více než roční pauze uspěla v Portugalsku

Tenistka Karolína Plíšková se po více než roční pauze zaviněné zraněním kotníku vrátila na kurty vydřenou výhrou 6:1, 4:6, 7:5 nad Francouzkou Tessah Andrianjafitrimovou na turnaji kategorie WTA125 v...

15. září 2025  10:36,  aktualizováno  19:55

Další odvolaný trenér. Po třech zápasech Mönchengladbach vyhodil Seoaneho

Bývalý trenér Leverkusenu Erik ten Hag se na začátku září stal nejrychleji odvolaným trenérem v historii německé bundesligy. Teď jeho kroky následuje Gerardo Seoane, kterého trápící se Borussia...

15. září 2025  19:37

Opava v druholigové dohrávce porazila Ostravu, jedinou branku dal Ndiaye

Fotbalisté Opavy v dohrávce 9. kola druhé ligy porazili na svém hřišti rezervu Ostravy 1:0. Domácí se posunuli v tabulce na třetí místo o bod před slezského rivala, navíc mají zápas k dobru.

15. září 2025  19:28

Duplantis z jiné planety. Už počtrnácté! V Tokiu s ním slavili i soupeři

Od našeho zpravodaje v Japonsku Ještě dlouhé minuty po finále mistrovství světa zůstával na ploše tokijského stadionu. V ruce stále třímal tyč, kolem ramen mu vlála švédská vlajka a na krku se mu houpala zlatá medaile. Armand...

15. září 2025  19:04

Volejbalisté Japonska na MS končí, ambiciózní tým jasně prohrál i s Kanadou

Bývalý trenér české reprezentace Laurent Tillie s japonskými volejbalisty na mistrovství světa v Manile neuspěl. Jeho tým podlehl Kanadě 0:3 a po druhé třísetové porážce ve skupině G už nemá naději...

15. září 2025  18:45

Když Češi naposledy zdolali USA. Klíčový bod Kordy a triumf nad nejlepším párem

České vítězství v Davis Cupu nad Američany? Vzácná událost. Senzační výhra Lehečky a spol. z konce minulého týdne byla teprve druhou ze sedmi utkání, v nichž se tyto tenisové velmoci potkaly. Ta...

15. září 2025  18:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.