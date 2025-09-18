Svěřenci Jiřího Nováka, kteří trojnásobným mistrům světa Brazilcům na šampionátu podlehli hladce 0:3, zabojují o druhé postupové místo v odpoledním duelu s Čínou. Zápas v Manile je na programu od 15:00 SELČ.
Srbové podlehli v prvním utkání ve skupině českým volejbalistům 0:3, pak ale hladce přehráli Čínu. S Brazílií si ve čtvrtek poradili po setech 25:22, 25:20 a 25:22. Smečař Dražen Luburič k vítězství přispěl 19 body.
Mistrovství světa volejbalistů v Manile
Skupina H:
Brazílie - Srbsko 0:3 (-22, -20, -22)
Skupina A:
07:30 Egypt - Tunisko
Skupina C:
Finsko - Jižní Korea 3:1 (18, 23, -17, 21)
Skupina F:
08:00 Belgie - Alžírsko
Skupina C:
|1.
|Finsko
|3
|1
|1
|1
|0
|8:6
|305:294
|6
|2.
|Argentina
|2
|1
|1
|0
|0
|6:3
|200:191
|5
|3.
|Francie
|2
|1
|0
|1
|0
|5:3
|180:154
|4
|4.
|Jižní Korea
|3
|0
|0
|0
|3
|2:9
|219:265
|0
Skupina H:
|1.
|Srbsko
|3
|2
|0
|0
|1
|6:3
|219:203
|6
|2.
|Brazílie
|3
|2
|0
|0
|1
|6:4
|233:217
|6
|3.
|Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|3:3
|126:140
|3
|4.
|Čína
|2
|0
|0
|0
|2
|1:6
|155:173
|0