Čeští volejbalisté potřebují porazit Čínu, srbská výhra nad Brazílií jim nepomohla

Autor: ,
  8:03
Srbští volejbalisté se na mistrovství světa oklepali z úvodní prohry s českou reprezentací a zajistili si postup do osmifinále. V základní skupině H účast mezi 16 nejlepšími pečetili vítězstvím 3:0 nad Brazílií.

Srbští volejbalisté se radují. | foto: FIVB

Svěřenci Jiřího Nováka, kteří trojnásobným mistrům světa Brazilcům na šampionátu podlehli hladce 0:3, zabojují o druhé postupové místo v odpoledním duelu s Čínou. Zápas v Manile je na programu od 15:00 SELČ.

Srbové podlehli v prvním utkání ve skupině českým volejbalistům 0:3, pak ale hladce přehráli Čínu. S Brazílií si ve čtvrtek poradili po setech 25:22, 25:20 a 25:22. Smečař Dražen Luburič k vítězství přispěl 19 body.

Mistrovství světa volejbalistů v Manile

Skupina H:

Brazílie - Srbsko 0:3 (-22, -20, -22)
15:00 Česko - Čína

Skupina A:

07:30 Egypt - Tunisko
11:30 Filipíny - Írán

Skupina C:

Finsko - Jižní Korea 3:1 (18, 23, -17, 21)
12:00 Francie - Argentina

Skupina F:

08:00 Belgie - Alžírsko
15:30 Itálie - Ukrajina

Skupina C:

1.Finsko311108:6305:2946
2.Argentina211006:3200:1915
3.Francie210105:3180:1544
4.Jižní Korea300032:9219:2650

Skupina H:

1.Srbsko320016:3219:2036
2.Brazílie320016:4233:2176
3.Česko210013:3126:1403
4.Čína200021:6155:1730
Výsledky

