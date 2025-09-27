Expert Lébl: Snad kluci nebudou čtvrtí jako my! Ale i tak se zapíšou do historie

Senzační tažení českých volejbalistů na světovém šampionátu na Filipínách bedlivě sleduje. Po čtvrteční výhře 3:1 nad Íránem, kterou si Češi zařídili místo v boji o medaile, emotivně hlásil: „Myslím, že se tady píše skvělý volejbalový příběh nejen pro tuto generaci, ale i pro tu nastupující.“
A ačkoliv v sobotním semifinále proti Bulharům neuspěli, stále mohou pomýšlet na bronz. Což by před šampionátem předpovídal asi málokdo.
Překvapilo vás představení Čechů na mistrovství světa?
Upřímně? Hodně. Víme, že se na Filipínách sešel silný tým, všechno si sedlo. Ale realistické cíle byly dostat ze skupiny, potom cokoliv navíc by bylo... Zkrátka navíc. A ono se to děje. Určitě nás to příjemně překvapilo, hlavně ten skvělý zápas proti Íránu a postup do čtyřky.
Co je podle vás hlavním faktorem úspěchu?
Jedna věc je, že ten tým je postaven kolem generace, která spolu hraje dlouho. Jsou tam hráči, kteří uspěli ve svých klubech, úspěch a pocit vítězství přitáhli s sebou do nároďáku. Zároveň musíme pochválit i trenéra Jirku Nováka, který tým dal dohromady a je schopný ve správný čas správně střídat a kluky podpořit.
Mají šanci získat bronz?
Doufejme, i když proti Polsku to bude těžké. Snad nebudou čtvrtí jako my tehdy na mistrovství Evropy. Moc bych jim přál, aby medaili urvali.
Vidíte mezi nimi nějakého tahouna?
Volejbal je vždycky týmový sport, ale samozřejmě nějací tahouni tam jsou. Máme Lukáše Vašinu, což je hodně výrazná osobnost. Další je Marek Šotola, který ale musel přenechat místo Patriku Indrovi, což značí i to, jak je tým vyrovnaný. Myslím, že to je hlavní síla týmu, umějí hrát společně, jsou si na jednotlivých pozicích více méně vyrovnaní a jsou schopní se doplňovat.
Myslíte, že je reálné, aby se volejbalisté dostali na příští olympiádu v Los Angeles?
To je další třešnička na dortu. Kdybyste se mě před mistrovstvím světa zeptala, jestli přivezou medaili, tak vám asi taky řeknu, že nejspíš ne. Naštěstí je to hra a míč je kulatý, jak se říká. Je to těžké, je to ještě těžší než uspět na mistrovství světa. Každopádně se o olympiádu pokusíme.
Co takový úspěch znamená pro celý český volejbal?
Já věřím tomu, že stejně jako po úspěchu beachvolejbalistů a beachvolejbalistek to přitáhne k našemu sportu spoustu dětí. Budou tady mít obrovské vzory. Může se to pak přenést do mládežnických soutěží, extraligy a vůbec do českého povědomí o volejbale.
Když mluvíte o extralize, jak je na tom s porovnání se zahraničními ligami?
Teď si stojíme mnohem lépe než kdy dříve. Česká extraliga udělala za posledních pár let ohromný kus práce. Obrovsky se zvedly finanční možnosti klubů, zabezpečení a organizace extraligy. To má za následek, že česká liga má spoustu kvalitních cizinců a zase ne všichni Češi musí chodit hrát do ciziny. Třeba Adam Zajíček, kapitán reprezentace, nikdy nehrál v zahraničí. Ale i česká extraliga ho vyslala až do čtyřky světa.
Dokážete úspěch současných volejbalistů přirovnat k nějakému, který jste v kariéře zažil vy?
My jsme byli dvakrát čtvrtí na mistrovství Evropy, čtvrtí ve Světové lize, medaile z vrcholných akcí nám utekla. Ale mistrovství světa je ještě o hodně výš a oni jsou ve čtyřce, takže myslím, že nás už dávno překonali. Navazují na éru šedesátých let, kdy jsme naposledy přivezli titul mistrů světa. Určitě se tím zapíšou do historie, stejně jako když se zapsali předloni kluci beachvolejbalisté, když vyhráli mistrovství světa.
Potom byl beachvolejbal u českých fanoušků hodně populární, překloní se teď pozornost spíše k šestkovému volejbalu?
Myslím, že volejbaloví fanoušci fandí oběma, ty sporty na sobě nekanibalizují. Beachvolejbalistům za měsíc startuje mistrovství světa, tak uvidíme, jestli budou schopní tu pozornost zase strhnout na sebe.
Vy jste ve své kariéře kombinoval oba, teď už by to nešlo?
Určitě ne. Co my jsme předváděli v dřevních dobách beachvolejbalu, jak já říkám, že jsme šli v létě na písek a pak zase zpátky k šestkovému, to už by v dnešní době nebylo vůbec reálné. Ty sporty se tak oddělily a zprofesionalizovaly, že hráči mohou dělat jen jedno nebo druhé na sto procent. Já si na beach vždycky jen odskočil v letní sezoně.
Třeba na olympijské hry do Sydney.
To ano, ale primárně jsem se celý život věnoval tomu šestkovému. A kdybych si měl jako hráč vybrat, tak bych u něj teď zůstal.
Na jaké období své kariéry vzpomínáte nejraději?
Asi když jsme hráli s Maceratou (italský klub, kde Lébl působil) ve vyprodané O2 areně finále Ligy mistrů. Hlavně díky tomu, že se hrálo před domácím publikem, to ve mně zanechalo neuvěřitelný zážitek.
V čem bylo vaše italské angažmá důležité v osobním životě?
Obecně si myslím, že pro každého, kdo jde do ciziny, je to velice formativní, ať už je to za sportem nebo za studiem. Konfrontace s jinou kulturou a jiným způsobem myšlení a života je strašně důležitá. Co se týče Itálie, po deseti letech to byl a stále je můj druhý domov. Myslím, že trochu italské kultury jsem si přitáhl s sebou do Česka.
Vracíte se do Itálie?
Pořád. Mám tam hodně známých, mám to tam rád. Jezdíme tam teď s dětmi, i se tam občas podíváme na volejbal. Určitě je to něco, co už pro mě nikdy nebude úplně uzavřená kapitola.
A co Světová liga v roce 2003, kde jste s českou reprezentací skončili čtvrtí?
Je to jeden z vrcholů naší týmové generace. Měli jsme za sebou dvě čtvrtá místa na Evropě, dostali jsme šanci hrát Světovou ligu. Trochu mě mrzí, že jsme tam nedokázali získat medaili. I proto doufám, že klukům se to teď povede.