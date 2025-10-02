Sestry Satkovy dojely na MS v nejlepší sedmičce, Prskavec a spol. propadli

  8:30
Kanoistka Martina Satková byla na mistrovství světa ve vodním slalomu pátá, její sestra Gabriela obsadila sedmou příčku. Čeští muži se do finále kategorie C1 v australském Penrithu nedostali. Vyhráli Polka Klaudia Zwoliňská a Francouz Nicolas Gestin. Program šampionátu organizátoři o dvě hodiny urychlili kvůli větru, který měl zesilovat.

České kanoistka Martina Satková v trojském kanále | foto: Deml OndřejČTK

Martinu Satkovou o medaili připravil dotek desáté branky, s níž měla lehký kontakt zřejmě pádlem. S dvousekundovou penalizací ztratila na bronzovou Anu Satilaovou z Brazílie 96 setin sekundy. I páté místo je pro tuto slalomářku životním výsledkem na mistrovství světa.

„Páté místo teď zpětně hodnotím dobře. Ta jízda ve výsledku nebyla špatná. Páté místo je moje nejlepší umístění na mistrovství světa. Ale bylo to dneska vteřinu od medaile, to je strašný kousek, takže je to teď spíš takové hořkosladké,“ řekla v nahrávce pro média.

Rovněž olympionička Gabriela Satková chybovala na desáté brance, ale byla o více než sekundu pomalejší než její starší sestra a zařadila se na sedmou pozici. Její jedinou individuální medailí z MS tak zůstává bronz z Bratislavy 2021.

Finálová jízda jí nesedla. „Byla už ze začátku taková rozhozená. Moc nevím přesně, co se tam stalo. Bylo to asi i trošku větrem a tím, že jsem se tím nechala rozhodit. Cítila jsem se celkem dobře, ale prostě mi to tam neklouzlo. Potom mi i vypadlo pádlo z ruky. Strašně mě to mrzí,“ litovala.

Ženské finále ovládla stříbrná olympijská medailistka z Paříže na kajaku Zwoliňská. Zajela čistě a zvítězila o 4,39 sekundy před ruskou slalomářkou v neutrálních barvách Alsu Minazovovou.

Čeští kanoisté se do boje o medaile nepropracovali. V semifinále si nejlépe vedl Jiří Prskavec, který s čistou jízdou obsadil 19. příčku. Od postupové dvanáctky ho dělily rovné tři sekundy. O postup přišel na poslední protivodné brance.

„Troufnu si říct, že jsem tam měl velikou smůlu. Ten válec, který mě měl posunout do té protivody, tam vůbec nebyl. Skončil jsem na překážkách, ztratil jsem šest sedm sekund a bylo hotovo,“ popsal v nahrávce pro média.

Olympijský vítěz na kajaku z Tokia 2021, který v kategorii C1 závodil na MS podruhé, byl hodně zklamaný. „Asi jsem v letošním roce neměl lepší jízdu na singlkánoi než dneska. Jelo se mi krásně, forma byla. Myslím si, že tu jízdu jsem jel skvěle, byl jsem blízko nejrychlejším časům,“ dodal Prskavec.

Vítěz kvalifikace Adam Král nasbíral osm trestných sekund a byl čtyřiadvacátý. Vojtěcha Hegera srazila padesátisekundová penalizace a dalších šest trestných sekund až na poslední 30. příčku.

Ve finále se z titulu radoval olympijský šampion z Paříže Nicolas Gestin. Porazil o devět desetin Brita Ryana Westleyho. Bronz získal domácí Australan Kaylen Bassett.

V pátek budou o medaile na trati vybudované pro OH 2000 v Sydney bojovat kajakáři a kajakářky.

MS ve vodním slalomu v Penrithu (Austrálie)

Muži:
C1: 1. Gestin (Fr.) 97,13 (0 tr. sekund), 2. Westley (Brit.) -0,90 (0), 3. Bassett (Austr.) -1,61 (0), ...v semifinále 19. Prskavec, 24. Král, 30. Heger (všichni ČR).

Ženy:
C1: 1. Zwoliňská (Pol.) 108,49 (0), 2. Minazovová (Rus.) -4,39 (2), 3. Satilaová (Braz.) -4,49 (2), ...5. M. Satková -5,45 (2), 7. G. Satková -6,51 (2), v semifinále 29. Morenová (všechny ČR).

