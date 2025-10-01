České kajakářky jely čistě a po své jízdě se zařadily na první místo s náskokem 3,26 sekundy na Německo, které mělo dvě trestné sekundy. Zbývající tři týmy na trati už na tom nic nezměnily.
Satková, Nesnídalová a Galušková podobně jako v úterý kanoistky navázaly na jarní evropský titul z Vaires-sur-Marne u Paříže. Ze zlaté medaile na MS se české kajakářky radovaly po deseti letech. V roce 2015 v Londýně společně s Kateřinou Kudějovou a Veronikou Vojtovou vyhrála dvojnásobná olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová.
V Penrithu už začal závod hlídek kajakářů s českou trojicí Jiří Prskavec, Jakub Krejčí a Jan Bárta.
Krejčí vyhrál kvalifikaci kajakářů
Krejčí ještě před tím vyhrál kvalifikaci kajakářů. Třiadvacetiletý český reprezentant zajel čistě a byl o 46 setin sekundy rychlejší než jeho nejbližší pronásledovatel Martin Dougoud ze Švýcarska. Do semifinále kategorie K1 postoupily ještě další tři české lodě, naopak vypadli Jan Bárta a Lucie Nesnídalová.
Krejčího v pátečním semifinále doplní olympijský vítěz z Tokia Jiří Prskavec. Ten byl téměř o tři sekundy pomalejší než jeho reprezentační kolega a kvalifikoval se jako dvacátý. Naopak Bárta obsadil v úvodní části soutěže nepostupové 37. místo se ztrátou 5,89 sekundy. Doplatil na dvousekundovou penalizaci za dotek závěrečné 22. branky, od semifinálové třicítky ho dělilo 1,21 sekundy.
Z českých kajakářek si nejlépe vedla Gabriela Satková. Úřadující vicemistryně Evropy, jejíž silnější disciplínou ale bývá kánoe, měla v kvalifikaci pátý čas. Po čisté jízdě ztratila 2,36 sekundy na nejrychlejší Ricardu Funkovou z Německa. V semifinále nebude chybět ani olympionička Antonie Galušková, která s mankem 5,62 sekundy postoupila ze 16. místa.
Naopak Nesnídalová nabrala zejména v závěru velkou ztrátu a s téměř šestnáctisekundovým odstupem na čelo se zařadila na 40. místo. K postupu jí scházelo šest sekundy.