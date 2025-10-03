Prosadili se v závodě, jenž evokoval vzpomínky dvanáct let vzdálené.
Rok 2013 a mistrovství světa v pražské Troji. Triumfuje zkušený Vavřinec Hradilek a pro stříbro si pádluje mladičký, teprve dvacetiletý Jiří Prskavec. Kajakář, jenž se v letech následujících stane vládcem vodního slalomu.
A nyní Penrith 2025. Mazák Prskavec se opět směje ze stupňů vítězů, ale s ním na nich stojí také mladý Jakub Krejčí, poprvé se světovou medailí z královského závodu.
„Jířa si teď ty stupně prožívá v opačném gardu než tehdy v Praze,“ povídá reprezentační kouč Jiří Prskavec starší.
Skvělý závod kajakářů. Krejčí na MS ve slalomu získal stříbro, Prskavec bronz
Sledujeme tedy postupné střídání vítězných generací?
Příští léta napoví.
„Kuba si medaili jednoznačně zasloužil. Jezdil tady celou dobu úžasně, vyhrál kvalifikaci, v semifinále byl třetí,“ říká Prskavec starší.
Pro závodníka, který ještě nikdy neměl tak skvěle rozehranou vrcholnou partii, musely být dosavadní výkony i důvodem k nervozitě před rozhodující jízdou.
„Jo, nervy jsem cítil a jsem rád, že se mi je podařilo ukočírovat,“ přitaká Krejčí. „Jakmile jsem vjel na trať, byl jsem hlavou v závodě a nevnímal okolí.“
Velká radost! Po dlouhé době
Také Prskavec se snažil naladit do pohody. Po zklamání z olympijského roku, kdy dojel v Paříži až osmý, letos ovládl mistrovství Evropy, jenže v závodech Světového poháru se potom trápil.
„V půlce sezony jsem hodně změnil styl tréninku, protože jsem měl rezervy ve výbušnosti. A tady jsem byl plný očekávání, jestli šlo o správný krok,“ popisuje.
Chtěl se o tom přesvědčit už ve čtvrtečním klání kanoistů, ze semifinále však nepostoupil. „Jel jsem v něm výbornou jízdu až do nájezdu do poslední protivody, kde se mi úplně otevřel válec a já tam nechal spoustu vteřin. To mě moc mrzelo.“
Ve čtvrtek odpoledne proto vyrazil s rodinou na výlet, aby dočasně unikl myšlenkám na vodní slalom. „Jeli jsme do univerzitního kampusu, kde mají dvě větší stáda klokanů. Prošli jsme se, zašli na společnou večeři a pak jsem stočil hlavu směrem k závodu kajakářů.“
A ten se mu povedl.
Ve finále sice v horní pasáži trati ztrácel, ale vynikající spodní polovinou manko nahnal. „Po dlouhé době jsem cítil, že patřím mezi nejlepší, a měl jsem z toho velkou radost.“
Otec a kouč v jedné osobě uvažoval: „Jak je Jířa starší, už není schopen připravit se na každý závod v roce, aby na něm ukázal špičkovou formu. Ale na oba šampionáty se letos přichystal tak, že byl víc než konkurenceschopný. O jeho motivaci jsem se ani po horších svěťácích neobával.“
Já vedu! Co mám dělat?
Ze dvou Čechů ve dvanáctičlenném finále startoval Prskavec dřív, jako čtvrtý v pořadí. Dlouho pak seděl v křesle pro vedoucího závodníka. Až do chvíle, než proplul cílem jeho mladší kolega – o titěrných sedm setin sekundy rychleji.
„Viděl jsem jen svůj čas v zeleném a náskok 0,07 a vůbec jsem nevěděl, jak reagovat, co se stalo, co mám dělat,“ popisuje Krejčí.
V euforii vzal pádlo a odhodil ho do vody jako oštěp. „Ten pocit byl skvělý, byl jsem tak moc nadšený. Trvalo mi, než jsem to vstřebal.“
Chvíli dokonce mohl živit zlatý sen. Na startu zbýval jen vítěz semifinále Titouan Castryck a Krejčí byl stále první. Vedl dokonce ještě i ve chvíli, kdy suverén letošního Světového poháru projížděl posledním mezičasem.
„Ale pak Francouz potvrdil formu, jakou má celou sezonu. Poslední kombinace se mu povedla perfektně zkrátit a ujel mi.“
Přesto si dva Češi náramně užívali, když s novým šampionem kráčeli na stupně vítězů.
„Poprvé jsem Jířu potkal v roce 2012 při nominačních závodech u nás v Českých Budějovicích, kde zrovna otevřeli nový kanál,“ lovil v paměti Krejčí. „Bylo mi tehdy devět let, začínal jsem s pádlováním a koukal, jak tam Jířa závodí proti Vávrovi Hradilkovi o nominaci na olympiádu. A teď tu společně máme medaili.“
Co se týče kajakářské techniky, jsou diametrálně odlišní. „Ale společné mají ohromné zapálení pro věc, i když u Jíři už po patnácti letech není možná navenek až tak viditelné,“ poukazuje Prskavec starší.
Pro jeho syna v pátek dlouhá sezona skončila. Krejčí se naopak ještě chystal na sobotní kajak kros. Z Penrithu už měl bronz z neolympijské časovky a teď i stříbro z královského závodu.
„Tak doufám, že v kajak krosu sbírku zkompletuju,“ řekl a bouřlivě se rozesmál. Načež vážnějším tónem dodal: „No, dělám si trochu legraci. Ale bylo by to krásné. Těším se.“