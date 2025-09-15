Volejbalisté Japonska na MS končí, ambiciózní tým jasně prohrál i s Kanadou

Tillie, který v roce 2021 získal s výběrem rodné Francie olympijské zlato v Tokiu, přišel k japonskému týmu loni na podzim. Za úkol má zabojovat s ním o medaile na olympijských hrách v Los Angeles 2028. Japonci se prosadili na olympiádě na stupně vítězů naposledy v roce 1972, kdy v Mnichově vyhráli.
Mistrovství světa ve volejbale mužů 2025: program, český tým, kde sledovat
Německé volejbalisty dovedl k vítězství 3:0 nad Chile čtyřicetiletý kapitán Georg Grozer. Manžel české reprezentantky Heleny Grozer zaznamenal 19 bodů. Němci po úvodní porážce 0:3 s Bulharskem poprvé ve skupině E bodovali.
Američané ani ve druhém zápase neztratili set, po Kolumbii porazili 3:0 také Portugalsko. Stoprocentní jsou rovněž obhájci stříbra Poláci, kteří si bez problémů poradili s Katarem.
Mistrovství světa volejbalistů v Manile
Skupina B:
Skupina D:
Skupina E:
Skupina G:
Tabulka skupiny B:
|1.
|Polsko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:0
|159:120
|6
|2.
|Nizozemsko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:1
|178:163
|6
|3.
|Katar
|2
|0
|0
|0
|2
|1:6
|146:176
|0
|4.
|Rumunsko
|2
|0
|0
|0
|2
|0:6
|137:161
|0
Tabulka skupiny D:
|1.
|USA
|2
|2
|0
|0
|0
|6:0
|150:113
|6
|2.
|Kuba
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|160:158
|3
|3.
|Portugalsko
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|153:160
|3
|4.
|Kolumbie
|2
|0
|0
|0
|2
|0:6
|118:150
|0
Tabulka skupiny E:
|1.
|Bulharsko
|2
|1
|1
|0
|0
|6:2
|196:176
|5
|2.
|Slovinsko
|2
|1
|0
|1
|0
|5:3
|171:161
|4
|3.
|Německo
|2
|1
|0
|0
|1
|3:3
|155:151
|3
|4.
|Chile
|2
|0
|0
|0
|2
|0:6
|116:150
|0
Tabulka skupiny G:
|1.
|Turecko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:1
|173:134
|6
|2.
|Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|6:1
|176:149
|6
|3.
|Libye
|2
|0
|0
|0
|2
|2:6
|157:199
|0
|4.
|Japonsko
|2
|0
|0
|0
|2
|0:6
|126:150
|0