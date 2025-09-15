Volejbalisté Japonska na MS končí, ambiciózní tým jasně prohrál i s Kanadou

Bývalý trenér české reprezentace Laurent Tillie s japonskými volejbalisty na mistrovství světa v Manile neuspěl. Jeho tým podlehl Kanadě 0:3 a po druhé třísetové porážce ve skupině G už nemá naději na postup do osmifinále. Ten si kromě Kanaďanů zajistili také Bulhaři, Turci, Američané a Poláci.

Hiroto Nišijama smečuje na mistrovství světa. | foto: AP

Tillie, který v roce 2021 získal s výběrem rodné Francie olympijské zlato v Tokiu, přišel k japonskému týmu loni na podzim. Za úkol má zabojovat s ním o medaile na olympijských hrách v Los Angeles 2028. Japonci se prosadili na olympiádě na stupně vítězů naposledy v roce 1972, kdy v Mnichově vyhráli.

Mistrovství světa ve volejbale mužů 2025: program, český tým, kde sledovat

Německé volejbalisty dovedl k vítězství 3:0 nad Chile čtyřicetiletý kapitán Georg Grozer. Manžel české reprezentantky Heleny Grozer zaznamenal 19 bodů. Němci po úvodní porážce 0:3 s Bulharskem poprvé ve skupině E bodovali.

Američané ani ve druhém zápase neztratili set, po Kolumbii porazili 3:0 také Portugalsko. Stoprocentní jsou rovněž obhájci stříbra Poláci, kteří si bez problémů poradili s Katarem.

Mistrovství světa volejbalistů v Manile

Skupina B:
Nizozemsko - Rumunsko 3:0 (23, 24, 24)
Polsko - Katar 3:0 (21, 14, 19)

Skupina D:
Kuba - Kolumbie 3:0 (22, 21, 20)
USA - Portugalsko 3:0 (19, 22, 17)

Skupina E:
Německo - Chile 3:0 (17, 23, 21)
Slovinsko - Bulharsko 2:3 (-19, -14, 18, 23, -13)

Skupina G:
Turecko - Libye 3:1 (18, -23, 14, 16)
Japonsko - Kanada 0:3 (-20, -23, -22)

Tabulka skupiny B:

1.Polsko220006:0159:1206
2.Nizozemsko220006:1178:1636
3.Katar200021:6146:1760
4.Rumunsko200020:6137:1610

Tabulka skupiny D:

1.USA220006:0150:1136
2.Kuba210014:3160:1583
3.Portugalsko210013:4153:1603
4.Kolumbie200020:6118:1500

Tabulka skupiny E:

1.Bulharsko211006:2196:1765
2.Slovinsko210105:3171:1614
3.Německo210013:3155:1513
4.Chile200020:6116:1500

Tabulka skupiny G:

1.Turecko220006:1173:1346
2.Kanada220006:1176:1496
3.Libye200022:6157:1990
4.Japonsko200020:6126:1500
Vstoupit do diskuse
Výsledky

