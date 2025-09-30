Čistá jízda, nejlepší čas. Kanoista Král ovládl na MS slalomářů kvalifikaci

Kanoista Adam Král vyhrál na mistrovství světa ve vodním slalomu kvalifikaci. Do semifinále šampionátu v australském Penrithu, které je na programu ve čtvrtek, postoupilo v úterý také zbývajících pět českých lodí mezi muži i ženami.

Kanoista Adam Král během Světového poháru v Lublani. | foto: Profimedia.cz

Dvaadvacetiletý Král na světovém šampionátu debutuje. V kvalifikaci zajel čistě a jeho čas 93,56 sekundy žádný ze soupeřů nepokořil.

Kajakářský olympijský vítěz z Tokia 2021 Jiří Prskavec na něj při svém druhém startu na MS na kánoi ztratil i kvůli dvěma trestným sekundám 3,70 sekundy a postoupil jako osmnáctý. Vojtěch Heger měl rovněž jednu dvousekundovou penalizaci a do dalších bojů se dostal ze 22. příčky.

Jako poslední třicátý proklouzl do semifinále šestačtyřicetiletý slovenský veterán Michal Martikán. Ten na MS poprvé závodil už před třiceti lety, kdy získal bronz. V roce 1996 v Atlantě se pak radoval z prvního ze svých dvou olympijských triumfů.

Z českých kanoistek si v kvalifikaci vedla nejlépe Gabriela Satková, která se dvěma trestnými sekundami postoupila ze šestého místa. Byla o 2,24 sekundy pomalejší než vítězka kvalifikace Nuria Vilarrublaová ze Španělska. Po jednom „šťouchu“ měly i další dvě české reprezentantky v této kategorii. Martina Satková se kvalifikovala jako jedenáctá, debutantka na MS Adriana Morenová si semifinále vyjela díky 25. příčce.

Kanoisty i kanoistky dnes ještě čekají závody hlídek, které začnou v 6:38 SELČ.

29. září 2025  17:22

