Gymnastka Artamonová skončila na MS ve víceboji 23., zdolala letité české maximum

  17:34
Soňa Artamonová obsadila na mistrovství světa ve sportovní gymnastice 23. místo ve finále víceboje a postarala se o nejlepší český výsledek v soutěži od roku 2007. Titul v Jakartě získala Ruska Angelina Melnikovová startující jako neutrální sportovkyně.

Gymnastka Soňa Artamonová. | foto: Profimedia.cz

Artamonové se ve finále nepodařilo na kladině navázat na výborný výkon z kvalifikace, v níž na tomto nářadí obsadila 12. místo. Tentokrát na ní předvedla 23. nejlepší výkon stejně jako na přeskoku a na bradlech. Nejlépe zacvičila v prostných, v nichž byla klasifikována jako devatenáctá.

Česká sportovní gymnastika měla na světovém šampionátu naposledy zastoupení ve finále víceboje v roce 2007 ve Stuttgartu, kde Kristýna Pálešová obsadila 20. příčku.

Melnikovová při neúčasti hvězd, jako je Američanka Simone Bilesová či Brazilka Rebeca Andradeová, navázala na vícebojařský titul z roku 2021. Stříbro získala Leanne Wongová z USA, bronz patří Číňance Čang Čching-jing.

Mistrovství světa ve sportovní gymnastice v Jakartě

Ženy - víceboj

1. Melnikovová (Rus.) 55,066, 2. Wongová (USA) 54,966, 3. Čang Čching-jing (Čína) 54,633, 4. Nimúrová (Alž.) 54,564, 5. Asia D’Amatová (It.) 53,532, 6. Kišiová (Jap.) 53,232, ...23. Artamonová 47,665, v kvalifikaci 27. Mášová (obě ČR)

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

ONLINE: Souboj o posun na druhé místo, Pardubice čelí Českým Budějovicím

Sledujeme online

Čtvrteční předehrávkou mezi Pardubicemi a Českými Budějovicemi startuje 17. kolo hokejové extraligy. Oba týmy se v případě vítězství můžou v tabulce posunout na druhou příčku. Utkání sledujeme od 18...

ONLINE: Rijeka - Sparta, šest změn v sestavě, Kuchta s Rrahmanim na hrotu

Sledujeme online

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté hrají druhý zápas v hlavní fázi Konferenční ligy. Jejich soupeřem je chorvatská Rijeka. Zápas má výkop v 18.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži. I přes vytrvalé...

23. října 2025  17:33

Miliardáře to třeba omrzí. Mikloško: Baník nekupuje škodovky za cenu mercedesů

Fotbalisté ostravského Baníku strádají. Místo toho, aby jako v minulých dvou sezonách proháněli elitní české týmy, propadli se do boje o záchranu. Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško vysvětluje,...

23. října 2025  17:15

Rekordmanka v maratonu Chepngetichová dopovala, tři roky nebude závodit

Aktualizujeme

Světová rekordmanka v maratonu Ruth Chepngetichová dostala tříletý zákaz startů kvůli dopingu. Jednatřicetiletá keňská běžkyně nesměla už od července dočasně závodit poté, co měla pozitivní test na...

23. října 2025  16:44

U nás je fotbal pořád mužský sport, říká Klimková. Návrat na Slovácko si užívá

Když se stočí řeč na její rodné Slovácko, rozzáří se jí oči. „Jsem tady doma, těšila jsem se sem jak malý Jarda,“ usmívá se Jitka Klimková (51) na hotelu v Modré, kde se české fotbalové...

23. října 2025  16:20

Novák už zase může dřít. Nejtěžší tréninky? Chcete padnout, ale musíte dál

Na předsezonní tiskovou konferenci dorazil v dobré náladě. Netrápí ho žádné zdravotní problémy, trénink jde podle plánu. Před nadcházející olympijskou sezonou pozitivní zprávy. „Tentokrát je všechno...

23. října 2025  16:01

OBRAZEM: Legendy, ceremoniál, speciální dresy i drama. Jak to vypadalo na Spartě?

Klub legend hokejové Sparty se rozrostl o dalších pět osobností. Ty si užily slavnostní ceremoniál přímo na ledové ploše před úvodním buly extraligového duelu s Vítkovicemi. Pražané navíc odehráli...

23. října 2025  15:30

Štochlová se Svozilovou zahájily turnaj v Kapském Městě výhrou nad Brazilkami

Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou zahájily turnaj plážového volejbalu Pro Tour Elite v Kapském Městě výhrou 21:11, 22:20 nad Brazilkami Hegeile a Vitórií a zajistily si postup do play off....

23. října 2025  14:01,  aktualizováno  15:08

Rijeka - Sparta: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Po suverénním vítězství nad irským Shamrockem čeká fotbalisty Sparty druhý souboj v Konferenční lize. Nastoupí na hřišti chorvatského týmu HNK Rijeka. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

23. října 2025  14:56

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

23. října 2025  14:52

AS Řím - Plzeň: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Na kontě mají čtyři body, budou však čelit zatím největší výzvě. Nastoupí na horké půdě italského AS Řím. Kde a kdy můžete...

23. října 2025  14:49

