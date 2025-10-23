Artamonové se ve finále nepodařilo na kladině navázat na výborný výkon z kvalifikace, v níž na tomto nářadí obsadila 12. místo. Tentokrát na ní předvedla 23. nejlepší výkon stejně jako na přeskoku a na bradlech. Nejlépe zacvičila v prostných, v nichž byla klasifikována jako devatenáctá.
Česká sportovní gymnastika měla na světovém šampionátu naposledy zastoupení ve finále víceboje v roce 2007 ve Stuttgartu, kde Kristýna Pálešová obsadila 20. příčku.
Melnikovová při neúčasti hvězd, jako je Američanka Simone Bilesová či Brazilka Rebeca Andradeová, navázala na vícebojařský titul z roku 2021. Stříbro získala Leanne Wongová z USA, bronz patří Číňance Čang Čching-jing.
Mistrovství světa ve sportovní gymnastice v Jakartě
Ženy - víceboj
1. Melnikovová (Rus.) 55,066, 2. Wongová (USA) 54,966, 3. Čang Čching-jing (Čína) 54,633, 4. Nimúrová (Alž.) 54,564, 5. Asia D’Amatová (It.) 53,532, 6. Kišiová (Jap.) 53,232, ...23. Artamonová 47,665, v kvalifikaci 27. Mášová (obě ČR)