Nejtěžším zápasníkům na MS znovu kraloval Turek Kayaalp

Mistrovství světa v zápase v Nur-Sultanu Řecko-římský styl Do 60 kg: 1. Fumita (Jap.), 2. Jemelin (Rus.), 3. Ajnagulov (Kaz.) a Nidžátí (Írán). Do 67 kg: 1. Borrero (Kuba), 2. Surkov (Rus.), 3. Stäbler (Něm.) a M. Nemeš (Srb.), ...34. Morbitzer (ČR). Do 77 kg: 1. Lörincz (Maď.), 2. Kessidis (Švéd.), 3. Berdimuratov (Uzb.) a Garají (Írán), ...17. Varga (ČR). Do 87 kg: 1. Beleňuk (Ukr.), 2. Lorincz (Maď.), 3. Kudla (Něm.) a Assakalov (Uzb.) Do 97 kg: 1. Jevlojev (Rus.), 2. Aleksanjan (Arm.), 3. Kajaia (Srb.) a Ildem (Tur.), ...8. Omarov (ČR). Do 130 kg: 1. Kayaalp (Tur.), 2. Pino (Kuba), 3. Kadžaja (Gruz.) a Nabi (Est.), ...23. David (ČR).