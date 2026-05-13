Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mistrovství světa v nedohlednu. Házenkáři v úvodním duelu s Francií vysoko prohráli

Autor: ,
Aktualizujeme   21:31aktualizováno  22:14
Čeští házenkáři v úvodním utkání play off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26:37 s favorizovanou Francií a už před venkovní odvetou ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. Historicky nejúspěšnější tým šampionátů v Brně od začátku dominoval a už v první půli vedl až osmibrankovým rozdílem. Po změně stran náskok ještě navýšil. V neděli se soupeři utkají v Orléans.
Momentka z kvalifikačního utkání na mistrovství světa Česka proti Francii v...

Momentka z kvalifikačního utkání na mistrovství světa Česka proti Francii v Brně. (13. května 2026) | foto: ČTK

Francouz Remili střílí přes český blok.
Český fanoušek během házenkářského klání mezi Českem a Francií.
Momentka z kvalifikačního utkání na mistrovství světa Česka proti Francii v...
Momentka z kvalifikačního utkání na mistrovství světa Česka proti Francii v...
8 fotografií

Český tým s Francií prohrál poosmé za sebou, vysoko jí podlehl i na lednovém mistrovství Evropy. K lepšímu výsledku svěřencům trenérů Daniela Kubeše a Michala Brůny nepomohlo ani pět branek navrátilce do mužstva Matěje Klímy, který byl spolu s Tomášem Pirochem nejlepším střelcem domácího výběru. Za Francii sedmkrát skóroval Thibaud Briet.

Do českého týmu se sice po dvou letech vrátil po zranění kanonýr Klíma, další opory v čele s jinou spojkou Solákem však trenérům na dvojzápas scházely. Omlazený celek chtěl před zaplněnou brněnskou halou Francii zaskočit podobně jako při posledním vítězství ve vzájemných soubojích v listopadu 2008, na favorita však od začátku neměl.

Výběr Francie s obrovskou lehkostí překonával českou defenzivu a v úvodu měl průměr jedné branky na minutu. Trenéři už v úvodním dějství vystřídali gólmanskou jedničku Mrkvu a mezi tyče poslali Mizeru, Francouzi nicméně ve 22. minutě odskočili do vedení 17:9.

Momentka z kvalifikačního utkání na mistrovství světa Česka proti Francii v Brně. (13. května 2026)

Do přestávky dokázal domácí outsider skóre mírně stáhnout, za stavu 14:19 se přitom mohl přiblížit ve skóre ještě více. Piroch však možnost nevyužil a sedmimetrový hod neproměnil.

Po změně stran šestinásobní mistři světa s přehledem kontrolovali průběh a skóre navýšili na dvouciferný rozdíl. Na rozdíl od soupeře přitom v utkání nezahrávali ani jednu sedmičku a měli více než dvojnásobný počet vyloučení. Český tým nicméně uhrál s favoritem lepší výsledek než v lednu, kdy mu podlehl o 14 branek (28:42).

V odvetě se národní celek pokusí o prakticky nemožné, k postupu by potřeboval v Orleans zvítězit aspoň o 11 gólů, což by bylo naprostou senzací. Sen o druhé účasti na světovém šampionátu po sobě se Čechům rozplývá, na minulém závěrečném turnaji obsadili 19. místo.

Úvodní utkání play off kvalifikace mistrovství světa házenkářů v Brně:

Česko - Francie 26:37 (14:20)
Sestava a branky Česka: Mrkva, Mizera - Skopár 1, Piroch 5, Chotěborský 2, Štěrba, Palát 1, Josef 3, Klíma 5, Užek 2, Kabátník, Bláha 4, Březina 1, Režnický 2, Tůma, Skalický
Nejvíce branek Francie: Briet 7, Minne 5. Rozhodčí: Mitrevski, Todorovski (oba Sev. Makedonie). Sedmimetrové hody: 6/5 - 0/0. Vyloučení: 3:7. Diváci: 4047

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Svitolinová vs. RybakinováTenis - Dvouhra - čtvrtfinále - 13. 5. 2026:Svitolinová vs. Rybakinová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • -
  • -
  • -
Manchester City vs. Crystal PalaceFotbal - 31. kolo - 13. 5. 2026:Manchester City vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 60.00
  • 300.00
Lazio vs. InterFotbal - - 13. 5. 2026:Lazio vs. Inter //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 180.00
  • 40.00
  • 1.01
Lens vs. PSGFotbal - 29. kolo - 13. 5. 2026:Lens vs. PSG //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 12.00
  • 4.00
  • 1.37
Alavés vs. BarcelonaFotbal - 36. kolo - 13. 5. 2026:Alavés vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.85
  • 3.40
  • 4.60
Getafe vs. MallorcaFotbal - 36. kolo - 13. 5. 2026:Getafe vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.04
  • 12.00
  • 50.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Slavia slaví titul před Edenem s fanoušky, pozdravil je i Tvrdík

Aktualizujeme
Šampaňské teče proudem. Fanoušci Slavie slaví ligový titul.

Fotbalovou Slavii dnes přišlo před její domovský stadion v pražském Edenu podpořit několik desítek fanoušků. Scházet se začali zhruba půl hodiny před začátkem zápasu s Jabloncem ve 20.00.

13. května 2026  22:24

Mistrovství světa v nedohlednu. Házenkáři v úvodním duelu s Francií vysoko prohráli

Aktualizujeme
Momentka z kvalifikačního utkání na mistrovství světa Česka proti Francii v...

Čeští házenkáři v úvodním utkání play off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26:37 s favorizovanou Francií a už před venkovní odvetou ztratili reálné šance na postup na závěrečný...

13. května 2026  21:31,  aktualizováno  22:14

Horejš chce dotáhnout Evropu. Ale taky ví: Úspěch už je, že o ní můžeme uvažovat

Královéhradecký trenér Horejš při zápasu s Libercem.

Oklepali se z nedělní nepříjemné ztráty bodů s Jabloncem, který mohli na čtvrté příčce vystřídat už tehdy. Po středeční výhře 1:0 nad Libercem pak fotbalisté Hradce s uspokojením sledovali, jak...

13. května 2026  22:11

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Aktualizujeme
Bez fanoušků, ale s titulem. Fotbalisté Slavie slaví ligový triumf v sezoně...

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

13. května 2026  19:04,  aktualizováno  22:08

Kontumace, excesy, ztráty s Hradcem i klopýtání rivala. Jak Slavia došla ke zlatu

Tomáš Chorý se raduje po vítězství v derby se Spartou.

Před rokem měla odpracováno a vyděláno už o dvě kola dřív. Letos k dobytí fotbalového titulu mířila nejsladším možným způsobem, ale razítko v derby jí pokazili fanoušci. Slavia se tak k němu...

13. května 2026  21:54

ONLINE: Manchester City - Crystal Palace 2:0, Marmoush navyšuje vedení domácích

Sledujeme online
Omar Marmoush slaví gól proti Crystal Palace.

Pokud Manchester City ve středeční dohrávce 36. kola anglické ligy zvítězí, budou stále držet reálnou naději na titul. V cestě jim však stojí fotbalisté Crystal Palace. Utkání startuje v 21.00.

13. května 2026  20:49,  aktualizováno  21:42

Nejlepším nováčkem NHL je Schaefer, překonal i rekord. Dobeš skončil čtvrtý

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Matthew Schaefer získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL a v 18 letech je nejmladším držitelem tohoto ocenění. O jediný den kanadský obránce z New York Islanders překonal rekord Nathana...

13. května 2026  21:02

Tappara se vrací na finský trůn. V sedmém finále pomohl gólem i český útočník

Český útočník Ondřej Pavel z Tappary ve finále finské ligy proti Kouvole.

Hokejisté Tappary Tampere porazili v rozhodujícím sedmém finále finské ligy Kouvolu 2:1 a po roční pauze se vrátili na domácí trůn. Jedním gólem přispěl k zisku rekordního 21. titulu Ondřej Pavel....

13. května 2026  20:56

Most nezvládl sedmimetrové hody, o český titul zabojuje Slavia s Kynžvartem

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...

Házenkářky Slavie Praha porazily v rozhodujícím třetím semifinále na sedmimetrové hody favoritky z Mostu, které budou poprvé od roku 2013 chybět v boji o domácí titul. O zlato si slávistky zahrají s...

13. května 2026  19:04,  aktualizováno  20:32

Hr. Králové - Liberec 1:0. Gól zadnicí přiblížil domácí pohárové Evropě

Hráči Hradce slaví gól Liberci. Uprostřed střelec Martin Suchomel.

Velký krok směrem k evropským pohárům udělali fotbalisté Hradce Králové. Ve středu na domácím hřišti zdolali ve třetím kole nadstavbové části o titul Liberec 1:0 a vyhoupli se na čtvrté místo. O...

13. května 2026  17:15,  aktualizováno  19:44

Autodrom Most se při superbicích rozloučí s Holánem, vystaví i jeho motorku

Kamil Holán, motocyklový závodník, na Autodromu Most.

Autodrom Most vzdá hold zesnulému motocyklovému závodníkovi Kamilu Holánovi. Při své vrcholné akci, víkendovém mistrovství světa superbiků, vystaví na cílové rovince jeho motorku. Jezdce, který...

13. května 2026

Dějiště MS ještě není na fanoušky připravené. Ve Fribourgu však zní i čeština

Stojí už obchod se suvenýry, zázemí pro fanoušky ale kompletní zdaleka není.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Fribourg se probouzí do hokejového dění. Zatím však velmi pozvolna, prostředí kolem místní BCF Areny totiž zatím není na příval fanoušků připravené.

13. května 2026  18:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.