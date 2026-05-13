Mistrovství světa v nedohlednu. Házenkáři v úvodním duelu s Francií vysoko prohráli

Český tým s Francií prohrál poosmé za sebou, vysoko jí podlehl i na lednovém mistrovství Evropy. K lepšímu výsledku svěřencům trenérů Daniela Kubeše a Michala Brůny nepomohlo ani pět branek navrátilce do mužstva Matěje Klímy, který byl spolu s Tomášem Pirochem nejlepším střelcem domácího výběru. Za Francii sedmkrát skóroval Thibaud Briet.
Do českého týmu se sice po dvou letech vrátil po zranění kanonýr Klíma, další opory v čele s jinou spojkou Solákem však trenérům na dvojzápas scházely. Omlazený celek chtěl před zaplněnou brněnskou halou Francii zaskočit podobně jako při posledním vítězství ve vzájemných soubojích v listopadu 2008, na favorita však od začátku neměl.
Výběr Francie s obrovskou lehkostí překonával českou defenzivu a v úvodu měl průměr jedné branky na minutu. Trenéři už v úvodním dějství vystřídali gólmanskou jedničku Mrkvu a mezi tyče poslali Mizeru, Francouzi nicméně ve 22. minutě odskočili do vedení 17:9.
Do přestávky dokázal domácí outsider skóre mírně stáhnout, za stavu 14:19 se přitom mohl přiblížit ve skóre ještě více. Piroch však možnost nevyužil a sedmimetrový hod neproměnil.
Po změně stran šestinásobní mistři světa s přehledem kontrolovali průběh a skóre navýšili na dvouciferný rozdíl. Na rozdíl od soupeře přitom v utkání nezahrávali ani jednu sedmičku a měli více než dvojnásobný počet vyloučení. Český tým nicméně uhrál s favoritem lepší výsledek než v lednu, kdy mu podlehl o 14 branek (28:42).
V odvetě se národní celek pokusí o prakticky nemožné, k postupu by potřeboval v Orleans zvítězit aspoň o 11 gólů, což by bylo naprostou senzací. Sen o druhé účasti na světovém šampionátu po sobě se Čechům rozplývá, na minulém závěrečném turnaji obsadili 19. místo.
Úvodní utkání play off kvalifikace mistrovství světa házenkářů v Brně:
Česko - Francie 26:37 (14:20)