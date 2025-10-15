Ježek. Jméno dají fanoušci. Pražské MS v krasobruslení už má svého maskota

Maskotem mistrovství světa v krasobruslení, které se uskuteční v březnu příštího roku v Praze, bude ježek. Jméno maskotovi určí fanoušci, budou ho moci navrhovat a vybírat do konce října na sociálních sítích.
Maskotem mistrovství světa v krasobruslení, které se uskuteční v březnu 2026 v Praze, bude ježek. Jméno maskotovi určí fanoušci, budou ho moci navrhovat a vybírat do konce října na sociálních sítích.

Logo MS v krasobruslení, které hostí v březnu 2026 Praha.
Pro pořadatele byl ježek jako jeden ze symbolů české přírody jednoznačnou volbou.

„Představa ježka na ledě může být na první pohled nečekaná, ale pro nás je ztělesněním houževnatosti a křehkosti. Stejně jako si krasobruslaři musí hlídat každý detail pohybu, i on při svých cestách velmi opatrně našlapuje. A navíc, takový odpíchnutý rittberger by v ježčím podání jistě získal u fanouškovské poroty plné bodové ohodnocení,“ uvedl šéf mediálních operací šampionátu Miloš Židík.

Maskota MS budou moci fanoušci už brzy vidět naživo. Na podzim se vydá na cestu po České republice. Konkrétní termíny a místa zastávek pořadatelé zveřejní na sociálních sítích. Při osobním setkání bude možné vyhrát vstupenky na MS a tematické dárky.

Světový šampionát se do Česka vrátí po 33 letech, naposledy byl v Praze v roce 1993. Soutěžní program je v O2 areně naplánovaný od 25. do 28. března 2026.

