Pro pořadatele byl ježek jako jeden ze symbolů české přírody jednoznačnou volbou.
„Představa ježka na ledě může být na první pohled nečekaná, ale pro nás je ztělesněním houževnatosti a křehkosti. Stejně jako si krasobruslaři musí hlídat každý detail pohybu, i on při svých cestách velmi opatrně našlapuje. A navíc, takový odpíchnutý rittberger by v ježčím podání jistě získal u fanouškovské poroty plné bodové ohodnocení,“ uvedl šéf mediálních operací šampionátu Miloš Židík.
Maskota MS budou moci fanoušci už brzy vidět naživo. Na podzim se vydá na cestu po České republice. Konkrétní termíny a místa zastávek pořadatelé zveřejní na sociálních sítích. Při osobním setkání bude možné vyhrát vstupenky na MS a tematické dárky.
Světový šampionát se do Česka vrátí po 33 letech, naposledy byl v Praze v roce 1993. Soutěžní program je v O2 areně naplánovaný od 25. do 28. března 2026.